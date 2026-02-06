Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη, έπεσε από το άλογο σε γύρισμα της εκπομπής του

Ατύχημα είχε ο Άκης Πετρετζίκης κατά τη διάρκεια γυρίσματος της τηλεοπτικής του εκπομπής, με τον σεφ να ενημερώνει σχετικά τους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, εξήγησε ότι η τελευταία μέρα των γυρισμάτων, πριν επιστρέψει στην Αθήνα, περιλάμβανε βόλτα με άλογα. Ο Άκης Πετρετζίκης έδειξε μάλιστα ένα απόσπασμα από το ατύχημα, στο οποίο φαίνεται πώς έπεσε από το ζώο. Το αποτέλεσμα ήταν να ραγίσει ένα πλευρό και εκείνος να υποφέρει από «αφόρητο πόνο». Αυτό που απαιτείται για να αναρρώσει, σημείωσε, είναι να παραμείνει ξαπλωμένος.

«Είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα», είπε αρχικά.

«Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… Δείτε τι έπαθα», πρόσθεσε, ενώ παρουσίασε το βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται το ατύχημα.