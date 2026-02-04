Το σόι σου: Η Αφρούλα συμμαχεί με την Αλεξάνδρα

Τα ύποπτα μηνύματα που βρήκε η Αφρούλα στο κινητό του Κωνσταντίνου
Ο απόλυτος χαμός έρχεται στο επόμενο επεισόδιο της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.
Ένα διάστρεμμα έχει περιορίσει την κινητικότητα της Αντωνίας και έχει καλέσει την Αφρούλα να την βοηθήσει. Αν και η συγκατοίκηση κυλά ομάδα, η Αφρούλα ξεκινά να εμπλέκεται στον γάμο της, μετά από ύποπτα μηνύματα που βρήκε στο κινητό του Κωνσταντίνου.
Το σόι σου: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026
Επεισόδιο 21: «Φύλαγε τα ρούχα σου» – Ένα διάστρεμμα έχει περιορίσει την κινητικότητα της Αντωνίας και έχει καλέσει την Αφρούλα να την βοηθήσει με τον Σπυράκο και τις δουλειές του σπιτιού. Παραδόξως, η συγκατοίκηση των δύο γυναικών αυτήν τη φορά κυλά ομαλά… ώσπου η Αφρούλα αποφασίζει να αναμιχθεί ενεργά στο γάμο της Αντωνίας και στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο. Ο λόγος; Κάποια ύποπτα μηνύματα στο κινητό του Ζουζουνέλ… Η ανάμιξή της θα φέρει τριβή μεταξύ μητέρας και κόρης, η Αφρούλα όμως δε θα διστάσει να συμμαχήσει ακόμα και με την Αλεξάνδρα προκειμένου να σώσει τον γάμο της κόρης της. Βέβαια αυτή η ανίερη συμμαχία δε θα πάει ακριβώς όπως περίμενε…
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr