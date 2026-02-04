Το σόι σου: Η Αφρούλα συμμαχεί με την Αλεξάνδρα

Ο απόλυτος χαμός έρχεται στο επόμενο επεισόδιο της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Ένα διάστρεμμα έχει περιορίσει την κινητικότητα της Αντωνίας και έχει καλέσει την Αφρούλα να την βοηθήσει. Αν και η συγκατοίκηση κυλά ομάδα, η Αφρούλα ξεκινά να εμπλέκεται στον γάμο της, μετά από ύποπτα μηνύματα που βρήκε στο κινητό του Κωνσταντίνου.

Το σόι σου: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 21: «Φύλαγε τα ρούχα σου» – Ένα διάστρεμμα έχει περιορίσει την κινητικότητα της Αντωνίας και έχει καλέσει την Αφρούλα να την βοηθήσει με τον Σπυράκο και τις δουλειές του σπιτιού. Παραδόξως, η συγκατοίκηση των δύο γυναικών αυτήν τη φορά κυλά ομαλά… ώσπου η Αφρούλα αποφασίζει να αναμιχθεί ενεργά στο γάμο της Αντωνίας και στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο. Ο λόγος; Κάποια ύποπτα μηνύματα στο κινητό του Ζουζουνέλ… Η ανάμιξή της θα φέρει τριβή μεταξύ μητέρας και κόρης, η Αφρούλα όμως δε θα διστάσει να συμμαχήσει ακόμα και με την Αλεξάνδρα προκειμένου να σώσει τον γάμο της κόρης της. Βέβαια αυτή η ανίερη συμμαχία δε θα πάει ακριβώς όπως περίμενε…