Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Το σόι σου: Η Αφρούλα συμμαχεί με την Αλεξάνδρα

Το σόι σου: Η Αφρούλα συμμαχεί με την Αλεξάνδρα

Τα ύποπτα μηνύματα που βρήκε η Αφρούλα στο κινητό του Κωνσταντίνου

Ο απόλυτος χαμός έρχεται στο επόμενο επεισόδιο της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Ένα διάστρεμμα έχει περιορίσει την κινητικότητα της Αντωνίας και έχει καλέσει την Αφρούλα να την βοηθήσει. Αν και η συγκατοίκηση κυλά ομάδα, η Αφρούλα ξεκινά να εμπλέκεται στον γάμο της, μετά από ύποπτα μηνύματα που βρήκε στο κινητό του Κωνσταντίνου. 

Το σόι σου: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 21: «Φύλαγε τα ρούχα σου» – Ένα διάστρεμμα έχει περιορίσει την κινητικότητα της Αντωνίας και έχει καλέσει την Αφρούλα να την βοηθήσει με τον Σπυράκο και τις δουλειές του σπιτιού. Παραδόξως, η συγκατοίκηση των δύο γυναικών αυτήν τη φορά κυλά ομαλά… ώσπου η Αφρούλα αποφασίζει να αναμιχθεί ενεργά στο γάμο της Αντωνίας και στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο. Ο λόγος; Κάποια ύποπτα μηνύματα στο κινητό του Ζουζουνέλ… Η ανάμιξή της θα φέρει τριβή μεταξύ μητέρας και κόρης, η Αφρούλα όμως δε θα διστάσει να συμμαχήσει ακόμα και με την Αλεξάνδρα προκειμένου να σώσει τον γάμο της κόρης της. Βέβαια αυτή η ανίερη συμμαχία δε θα πάει ακριβώς όπως περίμενε…

Ειδήσεις Τώρα

Ορφέας Αυγουστίδης - Μαρία Ναυπλιώτου: Το τρέιλερ της νέας τους ταινίας μόλις κυκλοφόρησε

Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή εξαφανίζεται και βιώνει μία τρομακτική εμπειρία

Η Ρεγγίνα Μακέδου για τη μάχη της με τον καρκίνο: Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον σε εισαγωγικά άσχημο εαυτό μου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Το σόι σου

Spotlight