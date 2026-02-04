Η Ρεγγίνα Μακέδου για τη μάχη της με τον καρκίνο: Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον σε εισαγωγικά άσχημο εαυτό μου

Η Ρεγγίνα Μακέδου είναι γυμνάστρια, χορεύτρια και ακτιβίστρια, η οποία έχει συγκινήσει το πανελλήνιο λόγω της μάχης που έδωσε με τη λευχαιμία.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου που είναι στις 4 Φεβρουαρίου, η Ρεγγίνα Μακέδου έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση και μίλησε για άλλη μία φορά για τη δική της μάχη, σημειώνοντας ότι δεν ντράπηκε να δείξει τον «άσχημο» εαυτό της.

«4 Φεβρουαρίου είναι η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Σε αυτό το βίντεο θα βλέπεις μία φωτογραφία από την περιπέτεια μου και μία φωτογραφία μετά.

Για να φτάσω να αγαπάω το μετά, πρώτα αγάπησα το πριν, αυτό που σε κάποιους μπορεί να φανεί λίγο πιο άσχημο, λίγο περίεργο, μία γυναίκα χωρίς μαλλιά, μία γυναίκα πολύ αδύνατη, μία γυναίκα που όλοι πίστευαν ότι τα είχε χάσει όλα, όμως στην πραγματικότητα κάπου εκεί μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια είχε βρει τον εαυτό της.

Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον σε εισαγωγικά άσχημο εαυτό μου γιατί πραγματικά πιστεύω ότι τότε διένυα ίσως την πιο όμορφη εσωτερικά στιγμή της ζωής μου. Ήταν η στιγμή που με αγάπησα, ήταν η στιγμή που με σεβάστηκα, ήταν η στιγμή που ένιωσα πιο δυνατή από ποτέ. Εύχομαι μόνο υγεία».