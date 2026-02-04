Βασίλης Μίχας: Θα είμαι στο Maestro, θα κάνω έναν skipper

Ο Βασίλης Μίχας μετά την επιτυχία που γνώρισε μέσω της αγαπημένης σειράς «Γη της ελιάς», έκανε ένα πέρασμα από τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη και σύντομα θα τον απολαύσουμε στον επόμενο κύκλο του «Maestro», που φέρει την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός ήταν το απόγευμα της Τετάρτης (04.02.2026) καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στους οικοδεσπότες της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μίχας αποκάλυψε ότι στο «Maestro» θα υποδυθεί έναν skipper και θα έχει κάποιο ερωτικό μπλέξιμο…

«Θα είμαι στο Maestro. Θα με δείτε στα νέα επεισόδια και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είμαι skipper. Έχω ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ήταν ανάλαφρα τα γυρίσματα αυτά. Ήταν λίγο… ερωτικά. Τίποτα άλλο δεν λέω», είπε ο ηθοποιός, αλλά δεν αποκάλυψε με ποια ηρωίδα θα εμπλακεί ερωτικά ο χαρακτήρας που θα ενσαρκώσει.

«Απ’ την πρώτη στιγμή που πήγα, ένιωσα πολύ καλά με τα παιδιά εκεί. Και με το, με την ομάδα του Χριστόφορου, σούπερ. Τα παιδιά με αγκάλιασαν απευθείας. Πήγα στους Παξούς και θα πάω. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα ότι έκανα διακοπές, παιδιά. Ναι, ένιωσα ότι δεν έκανα γύρισμα. Ήτανε φανταστικά», ανέφερε ακόμα για τα γυρίσματα.

Παράλληλα ο Βασίλης Μίχας ανέφερε ότι οι «Σέρρες» μάλλον έχουν ολοκληρωθεί για πάντα.

«Οι “Σέρρες” δεν νομίζω ότι θα έχουν κι άλλο κύκλο», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Βασίλης Μίχας μίλησε και για τις αμφιβολίες που νιώθει κατά καιρούς για την καλλιτεχνική του διαδρομή.

«Σίγουρα υπάρχουν μέρες που υπάρχουν αμφιβολίες, που σκέφτεσαι αν είσαι στον σωστό δρόμο και αν οι επιλογές σου είναι εντάξει. Επειδή είχα όμως στο μυαλό μου προς τα που ήθελα να κατευθυνθώ, κάπως μου δείχνει ότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι», είπε χαρακτηριστικά.

«Με τον πόνο τα πάω καλά. Νιώθω ότι έχω καλή σχέση. Λειτουργεί ως καθρέφτης. Προσπαθώ να μην τον κουκουλώνω, τον έχω σαν οδηγό», ανέφερε ακόμα ο Βασίλης Μίχας.

«Το βιώνουμε βέβαια και σαν κοινωνία, υπάρχει ο φόβος του πόνου. Είναι ανθρώπινο αλλά σε μετακινεί αυτό το πράγμα. Είναι εκεί για να το δεις», πρόσθεσε.