Τηλεθέαση: Στην κορυφή της prime time το MasterChef

Σύγκρουση για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, όπου όλα τα μεγάλα όπλα των καναλιών έπεσαν στη μάχη της prime time.

Νικητής, ωστόσο, υπήρξε μόνο ένας και αυτός ήταν ο διαγωνισμός μαγειρικής του Star. Το MasterChef σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στο δυναμικό κοινό και με μέσο όρο 15,7% έκοψε πρώτο το νήμα.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν ο Άγιος Έρωτας με μέσο όρο 13,8% και το Μια νύχτα μόνο με 11,6%. Το Porto Leone είχε 11,3%, το Grand Hotel 8,9%, η Γη της Ελιάς 7,3%, το Γιατί ρε πατέρα 7%, το Survivor 7%, το Παιδί 3,1%, το Real View 2,7% και το Καλά θα πάει κι αυτό 1,6%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 17,1%, το Μια νύχτα μόνο 15,5%, το Porto Leone 14,2%, η Γη της Ελιάς 14,2%, το Grand Hotel 13,8%, το MasterChef 11,4%, το Survivor 8,8%, το Γιατί ρε πατέρα 7%, το Παιδί 2,9%, το Real View 2,2% και το Καλά θα πάει κι αυτό 1,6%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MasterChef – 15,7%

Άγιος Έρωτας – 13,8%

Μια νύχτα μόνο – 11,6%

Porto Leone – 11,3%

Grand Hotel – 8,9%

Γη της Ελιάς – 7,3%

Γιατί ρε πατέρα – 7%

Survivor – 7%

Το παιδί – 3,1%

Real View – 2,7%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 17,1%

Μια νύχτα μόνο – 15,5%

Porto Leone – 14,2%

Γη της Ελιάς – 14,2%

Grand Hotel – 13,8%

MasterChef – 11,4%

Survivor – 8,8%

Γιατί ρε πατέρα – 7%

Το παιδί – 2,9%

Real View – 2,2%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,6%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

ΠΗΓΗ zappit.gr