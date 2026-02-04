Η «Ορεινή Μέλισσα» μίλησε για τα κλάματα μετά τις απειλές για τη ζωή του

Είναι στενάχωρο που το λέω, έχω πάει σε ψυχολόγο γιατί είχα και άλλα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσω, είπε ο TikToker

Για το βίντεο στο οποίο έβαλε τα κλάματα με αποτέλεσμα να προκαλέσει ανησυχία στους followers του στα social media μίλησε το βράδυ της Τρίτης ο TikToker Ορεινή Μέλισσα (κατά κόσμον Χάρης Σταμάτης). Αρχικά είπε στο ΟΡΕΝ ότι «λαμβάνω 1-2 απειλές για τη ζωή μου κάθε μέρα. Μου γράφουν "θα σε χτυπήσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω" και αυτό μου δημιουργεί κάτι άσχημο». Όπως είπε, μάλιστα, «είχα και πιο παλιά τέτοια αλλά ήταν λιγότερα». Εξομολογήθηκε, δε, ότι τη στιγμή που είχε το ξέσπασμα με τα κλάματα «είναι στενάχωρο που το λέω, αλλά εκείνη τη στιγμή που έκλαιγα δεν είχα φίλους».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι «τις τελευταίες ημέρες κάνω παρέες με παιδιά στην Αθήνα αλλά γενικότερα στη ζωή μου δεν έχω πολλές παρέες» καθώς και ότι «έχω πάει σε ψυχολόγο γιατί είχα και άλλα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Έχω κάνει αυτή την αρχή αλλά είμαι περίεργος σαν άνθρωπος, απομονώνομαι στα βουνά και τα παρατάω όλα». Όταν, δε, ρωτήθηκε για τη στάση των γονιών του όσον αφορά τη ζωή του είπε πως «δεν ήταν υπέρ των Social media και τη μελισσοκομία οπότε χάραξα μια δική μου πορεία σε ένα άλλο σπίτι». «Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τον εαυτό μας, ο κύριος λόγος που το ανέβασα (σ.σ. το βίντεο με τα κλάματα) είναι γιατί ξέρω ότι πολλοί περνάνε δύσκολα» κατέληξε η Ορεινή Μέλισσα. Το βίντεο που προκάλεσε ανησυχία

Στο βίντεο που ανέβασε πρόσφατα στα social media, ο TikToker, Ορεινή Μέλισσα ή αλλιώς Χάρης Σταμάτης, εμφανίστηκε να κλαίει. Σε δηλώσεις που έκανε, εξήγησε πως τον επηρεάζουν τα αρνητικά μηνύματα που δέχεται, μεταξύ αυτών και απειλών για τη ζωή του, ενώ πρόσθεσε ότι έχει περάσει και κατάθλιψη. Ο 32χρονος TikToker από τη Μεσοκώμη Ευρυτανίας που εργάζεται ως μελισσοκόμος, ενώ παράλληλα είναι πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε ανησυχία μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, λέγοντας με δάκρυα στα μάτια, πως «ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο, όχι δεν μου αρέσει αυτός ο κόσμος. Μπορεί να μην το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά όχι δεν τον θέλω αυτόν τον κόσμο. Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο, σε έναν κόσμο χωρίς κακούς ανθρώπους».

Στη συνέχεια, η Ορεινή Μέλισσα δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο εξηγώντας στους ακολούθους του, γιατί εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος, δηλώνοντας πως έχει περάσει δύσκολες περιόδους, με κατάθλιψη και σκοτεινές σκέψεις, σκεπτόμενος ακόμα και να βάλει τέλος στη ζωή του. Την Τρίτη, ο 32χρονος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» αναφερόμενος τόσο στο βίντεο που προκάλεσε ανησυχία, αλλά και στην κατάθλιψη που εξομολογήθηκε αρχικά στο TikTok ότι αντιμετώπισε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει λάβει επίσημη διάγνωση. Για τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται, είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί στοχοποιείται, υπογραμμίζοντας ότι δεν προκαλεί κανέναν. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήταν μία δύσκολη περίοδος και είχα δεχτεί πολλά αρνητικά μηνύματα, όπως απειλές για τη ζωή μου, άσχημες βρισιές. Εγώ αυτό μπορεί να το βιώνω συχνά, αλλά έφτασα σε σημείο να σκέφτομαι ότι δεν ήθελα να πειράξω ποτέ κανέναν και σκέφτηκα "για ποιον λόγο να μου μιλάνε άσχημα;". Μέσα στα μηνύματά μου έχω πολλά απειλητικά, ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα ίσως». Στη συνέχεια, προσπάθησε να δώσει μία ερμηνεία σχετικά με τα άτομα, που προχωρούν σε κακόβουλα σχόλια: «Προκύπτει από το γεγονός ότι δεν ανεβάζω μόνο σοβαρά βίντεο, με πιο αποτυχημένα φαγητά. Μερικές φορές βλέποντας ένα όχι τόσο σοβαρό περιεχόμενο, λένε "ας τον βρίσουμε αυτόν". Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς μπορεί κάποιος να σου στείλει "θα σε βρω έξω και θα σε σκοτώσω" χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος, γιατί δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν. Ακόμα και στα σχόλια μίσους, μπορεί να απαντήσω με έναν πιο χιουμοριστικό τρόπο».

