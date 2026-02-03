Σάκης Τανιμανίδης: «Δεν ξέρω αν θα μεταφερθεί στον ΣΚΑΪ το Dragons Den, σίγουρα θα το δείτε στην τηλεόραση»

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε στα συνεργεία των τηλεοπτικών εκπομπών για το Dragons Den, τη σημασία της επικοινωνίας με επιτυχημένους ανθρώπους και τις φημολογούμενες εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό project, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Αναφερόμενος στη σημασία που έχει για τον ίδιο η επαφή με επιτυχημένους ανθρώπους, ο Σάκης Τανιμανίδης τόνισε: «Ναι, με έχει βοηθήσει, όπως με βοηθάει η επικοινωνία με κάθε έξυπνο άνθρωπο, με κάθε άνθρωπο που έχει πετύχει κάτι στη ζωή του, όπως αυτοί οι Dragons στον επιχειρηματικό στίβο. Προσλαμβάνεις πράγματα, σου μένουνε πράγματα και μαθαίνεις. Αρκεί να έχεις ανοιχτό μυαλό».

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που αφορούν το μέλλον του τηλεοπτικού project, ξεκαθάρισε: «Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ να μπω στον αγωνιστικό χώρο, να δείξω ποιος είμαι και να πάρουμε το παιχνίδι».

Τέλος, απαντώντας στο αν του έχει λείψει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό format, σημείωσε: «Το Dragons Den είναι πολύ… γι’ αυτό και σίγουρα θα το ξαναδούμε στην τηλεόραση. Χάρηκα που σας είδα, πάω να κάνω λίγα lay-up να ζεσταθώ».