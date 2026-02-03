Μανώλης Μητσιάς: Το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω το τραγούδι

Την απόφασή του να βάλει τέλος στη μουσική του πορεία σχολίασε ο Μανώλης Μητσιάς, σημειώνοντας ότι μέσα στον επόμενο χρόνο σκοπεύει να σταματήσει το τραγούδι.

Όπως πρόσθεσε, ο βασικότερος λόγος είναι να μην φτάσει σε σημείο να τον λυπάται ο κόσμος.

Ο ερμηνευτής παραχώρησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου συνέντευξη στην εκπομπή «EQ», όπου ανέπτυξε τις σκέψεις του για το κλείσιμο της καριέρας του και εξήγησε ότι θέλει να αποχωρήσει όσο το επίπεδό του θα παραμένει υψηλό.

Πιο αναλυτικά, ο Μανώλης Μητσιάς είπε: «Τίποτα δεν θέλω να δημιουργήσω πια, θέλω να έχω ένα αίσιο τέλος, που λένε και αυτό θα έρθει και γρήγορα, το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω. Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω. Σε έναν χρόνο έχει τελειώσει η ιστορία».