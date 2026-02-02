Κρίστεν Στιούαρτ: Εξηγεί τον λόγο που μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική της ταυτότητα

Η Κρίστεν Στιούαρτ έκανε μια αναδρομή στο 2017, όταν αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική της ταυτότητα.

Η 35χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτης παραχώρησε μια συνέντευξη στο «ABC News Live Prime», σχεδόν 9 χρόνια μετά την πρώτη της αποκάλυψη κατά τη διάρκεια του «Saturday Night Live».

Τότε είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι είναι «so gay, dude», απευθυνόμενη ευθέως στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είχε να κάνει τόσο με το να μοιραστώ λεπτομέρειες της σχέσης μου, όσο με το να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο να ζουν τη ζωή τους, επειδή κρύβονται», δηλώνει η Στιούαρτ σε αποκλειστικό απόσπασμα της συνέντευξης που παρουσίασε το περιοδικό People.

«Έχω βιώσει διαφορετικές οπτικές και έχω κάνει συζητήσεις με ανθρώπους που γνώριζα, αγαπούσα και εμπιστευόμουν -και εξακολουθώ να εμπιστεύομαι- οι οποίοι μου έλεγαν: “Η καριέρα σου θα πήγαινε καλύτερα αν δεν κυκλοφορούσες κρατώντας το χέρι της κοπέλας σου”. Και τους απαντούσα: “Δηλαδή θέλεις να ζω μια μισή ζωή; Και θέλεις να υποστηρίζω, να διαιωνίζω και να συντηρώ ένα σύστημα που αποκλείει ανθρώπους;”. Αυτό απλώς δεν μπορώ να το κάνω», πρόσθεσε.

Η προσωπική ζωή της Στιούαρτ απασχολεί αρκετά χρόνια τα διεθνή μέσα, ήδη από τη σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της στο Twilight, Ρόμπερτ Πάτινσον, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Στη συνέντευξή της στο ABC News, η Στιούαρτ σημείωσε ότι πριν από το coming out της ήταν «πολύ προφανές τι συνέβαινε», αφού η προσωπική της ζωή αποτελούσε ήδη αντικείμενο εκτενούς δημοσιογραφικής κάλυψης.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν ήθελε «να εμπορευματοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες», ωστόσο, ένιωθε πως έτσι κι αλλιώς βρίσκονταν ήδη στο φως.

«Αυτό που δεν ήθελα επίσης, ήταν να κρυφτώ από τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Θέλω να τον ορίσω, θέλω να τον κάνω πιο ανοιχτό και πιο δεκτικό. Και έτσι σκέφτηκα ότι ήταν απαραίτητο - άλλωστε ήδη κρατούσα το χέρι της φίλης μου δημόσια», σχολίασε.

Η σχέση της Κρίστεν Στιούαρτ με τη σεναριογράφο, Ντίλαν Μέγιερ, ξεκίνησε το 2019. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2025 -χρονιά την οποία η Στιούρτ περιέγραψε, ως «την πιο τρελή χρονιά της ζωής μου».