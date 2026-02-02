Μαρίνα Καλογήρου για τα 30 χρόνια στην υποκριτική: Το μοναδικό πράγμα που ξέρω και μπορώ να κάνω

Τριάντα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας συμπλήρωσε η Μαρίνα Καλογήρου. Η ηθοποιός μοιράστηκε τα συναισθήματά της, προχωρώντας σε μία ανάρτηση στα social media.

Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες συμμετείχε, η ηθοποιός έκανε έναν απολογισμό και τόνισε πως η διαδρομή της στην υποκριτική ήταν γεμάτη αγάπη, φόβους, απώλειες και νίκες.

Πιο αναλυτικά, η Μαρίνα Καλογήρου έγραψε στην ανάρτησή της: «Φέτος είναι τριάντα χρόνια. Τριάντα χρόνια από την πρώτη φορά. Τριάντα χρόνια αγάπης, έρωτα, δακρύων, φόβων, μεθυσιού, σπασμένων ποδιών, χεριών, μέσης, σοκ, αγκαλιών, χαμένων ονείρων, κερδισμένων ονείρων, αποτυχιών, επιτυχιών, ένωσης, ρήξης, έμπνευσης, γεμίσματος, αδειάσματος, σωσμού. Τριάντα χρόνια από την πρώτη μου παράσταση, από το πρώτο μου γύρισμα, από τους πρώτους μου ρόλους, από τα πρώτα μου όνειρα».

Όπως τόνισε, η υποκριτική είναι το μοναδικό πράγμα που ξέρει και μπορεί να κάνει καλά: «Τριάντα χρόνια πίστης μεγάλης και άνευ όρων προσπάθειας και αφοσίωσης. Γλύκα στην ψυχή. Πίκρα στην ψυχή. Βασικά τριάντα χρόνια κάνοντας το μοναδικό πράγμα που ξέρω και μπορώ να κάνω. Αυτό που είχε γεννηθεί μέσα μου πριν εγώ να το γνωρίζω. Που μου δώσε το χέρι του για να με βγάλει από το σκότος της αβάσταχτης πραγματικής ζωής και να με αποθέσει στα φωτεινά παλάτια του ονείρου. Τριάντα χρόνια όνειρό μου. 1996 - 2026».