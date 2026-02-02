Ζωζώ Σαπουντζάκη: Συντετριμμένη από τον θάνατο του Πύρρου Αναγνωστόπουλου

Δύσκολες ώρες για την Ζωζώ Σαπουντζάκη καθώς ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (30-01-2026).

Η ηθοποιός παραμένει συντετριμμένη και προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια, με τη στήριξη φίλων, συνεργατών και στενών συγγενών της.

Ζωζώ Σαπουντζάκη και Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί από το 1999. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Η αγάπη τους, όπως έλεγαν άνθρωποι από το περιβάλλον τους, έδειχνε να δυναμώνει στο πέρασμα των χρόνων. Κάτι που αποτύπωναν και οι δηλώσεις που έκαναν κατά καιρούς.

Η στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την ψυχολογική κατάσταση της ηθοποιού, αποκαλύπτοντας ότι θα γίνει αποτέφρωση στην Ριτσώνα.

«Ήταν πολύ βεβαρημένη η υγεία του τον τελευταίο μήνα και μη αναστρέψιμη κατάστασή του. Ένας μεγάλος έρωτας, μία μεγάλη αγάπη… Η Ζωζώ είναι συντετριμμένη, προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε πάνω σε αυτό, να το διαχειριστεί και πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά η Ζωζώ θα βγει δυνατή.

Ο Πύρρος εδώ και πολλά χρόνια είχε αφήσει στα παιδιά του γραπτή εντολή, ότι θέλει να αποτεφρωθεί και η τέφρα του, επειδή μας είχε πάει στα Γιάννενα, είχαμε πάει όλοι μαζί στα Γιάννενα γιατί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, θα τη σκορπίσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μας είχε υποδείξει. Σε ένα λόφο στα Γιάννενα που βλέπει όλα τα Γιάννενα. Ενδεχομένως την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα γίνει η αποτέφρωση.