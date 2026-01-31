Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

Οι δυο τους πορεύτηκαν μαζί για περίπου 27 χρόνια
Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, αφού ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από τη ζωή.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό του στο facebook.
«Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! και μαντέψτε... μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο ανιψιός του Πύρρου Αναγνωστόπουλου.
