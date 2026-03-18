Μπραντ Πιτ: Στο Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας σήμερα για γυρίσματα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Στο εντυπωσιακό Μέγαρο της Δούκισσας Πλακεντίας στην Πεντέλη συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Ο διάσημος ηθοποιός, μαζί με την παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Riders», έχει ήδη ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με πιο πρόσφατη στάση το Μενίδι, όπου επισκέφθηκαν ένα από τα παλαιότερα κινηματογραφικά στούντιο της Αθήνας.

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, ο Πιτ εθεάθη να φτάνει στο Μέγαρο, ντυμένος με το ίδιο σύνολο που φορά καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, ένα σκούρο τζιν και μπλε πουλόβερ, όπως έχει καταγραφεί σε τοποθεσίες, από την Ύδρα και τη Χαλκίδα , μέχρι την πλατεία Κοτζιά και τη Νέα Μάκρη.