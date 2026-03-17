Άγιος έρωτας: Ο Παύλος συνοδεύει τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τετάρτη 18 έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 18 Μαρτίου

Ο Αντρέας ενημερώνει την Θάλεια για την πρόθεση του Παύλου να της επιστρέψει την περιουσία της και να δεχτεί το διαζύγιο. Ο Παύλος συνοδεύει τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να τη βοηθήσει να το σκάσει από εκεί. Όμως, μια κίνησή του προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Η Χλόη ζητάει από τον πατέρα Νικόλαο να πάνε μαζί στην Αθήνα, για να σταματήσουν το σχέδιο του πατέρα της. Ο πατέρας Νικόλαος προτείνει κάτι στον Νικηφόρο, που μπορεί να προκαλέσει την πτώση του Παύλου. Εν τω μεταξύ, ο Γεράσιμος αντιμετωπίζει την απόρριψη της Δώρας και ταυτόχρονα, πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από τον Βαζούρα. Ο Κυριάκος ανακοινώνει στην Ελένη πως ο Ηλίας έφυγε εκτάκτως για Αθήνα και παράλληλα, την ξαφνιάζει με μια κίνησή του. Η Δώρα προσπαθεί να εξηγήσει τη στάση της στον Αργύρη, αλλά εκείνος είναι πολύ πληγωμένος.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 19 Μαρτίου

Ο Παύλος ενημερώνει τον Ηλία ότι η Σοφία του ζήτησε να τη φυγαδεύσει από το Δρομοκαΐτειο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του. Την ίδια στιγμή, η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φτάνουν άδικα στην Αθήνα για να προλάβουν τη «φυγάδευση», μιας και ο Παύλος όχι μόνο δεν την επιχείρησε, αλλά βοήθησε να αποτραπεί. Στη Στέρνα, ο Αργύρης διαλύεται από την αδυναμία της Δώρας να τον διαλέξει ξεκάθαρα απέναντι στον Γεράσιμο, ενώ η ίδια η Δώρα βυθισμένη στις αναμνήσεις των δυο αυτών σχέσεων δυσκολεύεται να αποφασίσει. Η Δέσποινα περιποιείται τον τραυματισμένο Γεράσιμο και γεμάτη θυμό και μίσος για τον Παύλο αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση. Η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα στο σπίτι της Αγγέλας με σκοπό να μοιραστεί μαζί του το μεγάλο μυστικό του Στέφανου και του Πέτρου. Ενώ ο Νικηφόρος αναγκάζει την Άννα να πάνε στο σινεμά μαζί και να δείξουν σε όλους ότι είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι!