Ντόρα Μπακογιάννη για Μαρία Σάκκαρη: Έχει το ίδιο γέλιο με την Μαρίκα, αυτό το πηγαίο

Για τη Μαρία Σάκκαρη μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντια Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV, το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου, ενώ αποκάλυψε πως η ίδια είχε δεχθεί πρόταση στο παρελθόν, για να γίνει η ζωή της κινηματογραφική ταινία.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως τα Χανιά αρέσουν τόσο στην Μαρία Σάκκαρη όσο και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το μέρος που σκοπεύουν να παντρευτούν. «Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι» είπε αρχικά η βουλευτής της ΝΔ.

Επιπλέον, σημείωσε ότι και οι δύο αγαπούν ιδιαίτερα τα Χανιά, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πού θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.

«Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Κι επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ». Σε ερώτηση για την ομοιότητα της τενίστριας με τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε με χαμόγελο: «Έχουν το ίδιο γέλιο, αυτό το πηγαίο γέλιο».

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως είχε δεχθεί πρόταση για να γίνει η ζωή της κινηματογραφική ταινία. «Τους είπα “παιδιά αφήστε να τελειώσει, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί”. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να με υποδυθεί» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 44ο λεπτό και μετά