Γιώργος Νούσης – Spoiler για «Άγιο Έρωτα»: Ο Ηλίας έρχεται κοντά με τη Σοφία

Ο Γιώργος Νούσης, ο ψυχίατρος του «Άγιου έρωτα» που έχει αναλάβει τη θεραπεία της Σοφίας, μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως λέει, μπαίνοντας στα γυρίσματα «βρήκα μια πολύ ωραία παρέα, πολύ ωραίους συντελεστές, πολύ ωραίους ηθοποιούς, ενδιαφέρον σενάριο».

Όταν διάβασε για το χαρακτήρα του Ηλία Δημάτου φοβήθηκε λίγο και εξηγεί: «είναι πολύ ειδική συνθήκη ένας ψυχίατρος στα sixties. Έχει πολλή δουλειά γιατί είναι δύσκολο να βρεις πληροφορίες. Είναι δύσκολο, επίσης, γιατί είναι και η εποχή που όταν κάτι είναι καινούργιο και αυτοί που το φέρνουν κάνουν λάθη».

Καθώς εξελίσσεται η σειρά βλέπουμε τη Σοφία και τον Ηλία να έρχονται πιο κοντά… «υπάρχει μια προσωπική δική του ιστορία που τον κάνει να ξεχωρίζει αυτή την ασθενή. Να έρχεται πιο κοντά της και να παίρνει πιο προσωπικά το θέμα».

Η μεγάλη επιτυχία της σειράς πιστεύει ότι οφείλεται στους ανθρώπους που την κάνουν, «οι άνθρωποι είναι εκείνοι που θα κάνουν κάτι να αξίζει. Αν καταθέσουν κάτι δικό τους, ο κόσμος θα το δει και θα το αναγνωρίσει».

Και ο ίδιος κάνει ψυχοθεραπεία επί χρόνια, όπως λέει, και του έχει προσφέρει πολλά εργαλεία σκέψης που είναι απαραίτητα στη σύγχρονη ζωή.

