Γιώργος Μπένος για «Maestro»: Μου τηλεφώνησε ο πατέρας μου και μου είπε «γιατί αγόρι μου το είδαμε αυτό;»

Ο Γιώργος Μπένος βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή « The2nightshow» και μίλησε για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία του. Εστίασε στη σειρά « Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Για τις ομοφυλοφιλικές σκηνές, έλαβε όπως ανέφερε, θετικά αλλά και αρνητικά σχόλια. Αισθάνεται τυχερός που επελέγη για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Πριν εστιάσει στη σειρά «Maestro», ο Γιώργος Μπένος μίλησε για το ξεκίνημά του, στην υποκριτική: «Μεγάλωσα στο Βασιλικό Χαλκίδας και ήρθα στην Αθήνα όταν μπήκα στο Εθνικό Θέατρο. Όταν τελείωσα το σχολείο, δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω. Ήθελα να γίνω ζαχαροπλάστης και να ασχοληθώ με την κουζίνα. Έχω τελειώσει ζαχαροπλαστική, πιάνουν τα χέρια μου. Στην πορεία είδα ότι μάλλον δε θέλω να κάνω αυτό. Το κατάλαβα όταν μπήκα μέσα στη δουλειά. Υπάρχει ένας τρόπος που δουλεύουν στην κουζίνα, που εμένα δεν μου πήγαινε» δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Μιλώντας για τη σειρά «Maestro», ο Γιώργος Μπένος υπογράμμισε ότι «Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι ένα μεγάλο δώρο για όλους μας. Δεν τον ήξερα πριν, δεν είχαμε ξαναβρεθεί σε δουλειά. Όταν πέρασα ακρόαση ήμουν πολύ χαρούμενος όπως και κατά τη διάρκεια της audition. Από όταν η σειρά μπήκε στο Netflix δέχομαι μηνύματα στα social media, κυρίως στα ισπανικά. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε έξω, υπήρχαν σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και εκεί ήταν και το περίεργο όλης αυτή της κατάστασης αλλά ήταν πολύ γλυκό».

Αναφορικά με τον ρόλο του, είπε ότι «Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του “Maestro” είχα αγωνία και άγχος ότι θα πρέπει να συμπέσουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί μαζί μας, που έχουν τόση εμπειρία. Αυτό ήταν και το ευχάριστο. Όταν διάβασα το κείμενο και το σενάριο, έβλεπα ότι ο συγκεκριμένος ήρωας φέρει τη δυσκολία αυτή. Με φόβισε αλλά σε δημιουργικό βαθμό. Με δυσκόλεψαν οι βίαιες σκηνές με τον πατέρα στο σπίτι. Θυμάμαι ότι είχαμε σταματήσει και το γύρισμα. Θυμάμαι ακριβώς ότι σκεφτόμουν πως αυτό που εμείς κάνουμε τώρα, συμβαίνει στα αλήθεια. Κάπως δεν μπορούσα να το διαχειριστώ ότι εμείς το κάνουμε στα ψέματα».