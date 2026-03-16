Μπραντ Πιτ: Στα Άνω Λιόσια για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας

Η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, η πιο γνωστή αυτή την περίοδο είναι αυτή με τον Μπραντ Πιτ. Ο ίδιος παραμένει αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα αλλά σήμερα βρέθηκε στα Άνω Λιόσια.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στο παλιό πλατό του STV, όπου μια εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών και συντονιστών κασκαντέρ (που έχουν συνεργαστεί σε γνωστή σειρά ταινιών με πολύ διάσημο πρωταγωνιστή από το στούντιο της Paramount) ετοιμάζει σκηνές δράσης που, σύμφωνα με ανθρώπους της παραγωγής, δεν έχουν επιχειρηθεί ξανά σε ελληνικό έδαφος. Ο χώρος έχει μεταμορφωθεί σε ένα σύνθετο κινηματογραφικό σκηνικό, με μεγάλες κατασκευές, μηχανισμούς εφέ, και δεκάδες τεχνικούς να εργάζονται καθημερινά για την προετοιμασία των γυρισμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι πληροφορίες που θέλουν την παραγωγή να έχει κατασκευάσει μια ειδική δεξαμενή μεγάλης κλίμακας, σχεδιασμένη ώστε να προσομοιώνει έντονη θαλασσοταραχή. Η εγκατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr θα χρησιμοποιηθεί για σκηνές που διαδραματίζονται σε ακραίες συνθήκες στη θάλασσα, με τη χρήση υδραυλικών μηχανισμών και ειδικών εφέ που δημιουργούν κύματα και καταιγίδα. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν στηθεί ποτέ για κινηματογραφικά γυρίσματα στην Ελλάδα.

Η παραγωγή κρατά πάντως επτασφράγιστο μυστικό την πλοκή της ταινίας. Όσα έχουν διαρρεύσει μιλούν μόνο για έναν πατέρα που παλεύει απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του, σε μια ιστορία με έντονη συναισθηματική φόρτιση αλλά και δυναμικές σκηνές περιπέτειας.

Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Edward Berger, γνωστός στο ευρύ κοινό από την ταινία Κονκλάβιο (Conclave), ενώ μέρος των γυρισμάτων έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εντυπωσιακές ελληνικές τοποθεσίες, όπως η Ύδρα και Χαλκίδα.