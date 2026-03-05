Στην Χαλκίδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας

Στη Χαλκίδα βρίσκεται ο χολιγουντιανός ηθοποιός, Μπραντ Πιτ ο οποίος μετά την Ύδρα, βρίσκεται στην πόλη για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Riders».

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στον σιδηροδρομικό σταθμό Χαλκίδας, όπου αυτή την ώρα -όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr- τα συνεργεία της παραγωγής προετοιμάζουν τα σκηνικά για τη συνέχεια των κινηματογραφικών πλάνων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο η άφιξη του Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα έγινε με τη θαλαμηγό «Persefoni»: