Στην Χαλκίδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας

Στη Χαλκίδα βρίσκεται ο χολιγουντιανός ηθοποιός, Μπραντ Πιτ ο οποίος μετά την Ύδρα, βρίσκεται στην πόλη για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Riders».
Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στον σιδηροδρομικό σταθμό Χαλκίδας, όπου αυτή την ώρα -όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr- τα συνεργεία της παραγωγής προετοιμάζουν τα σκηνικά για τη συνέχεια των κινηματογραφικών πλάνων.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο η άφιξη του Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα έγινε με τη θαλαμηγό «Persefoni»:
Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την ολοκλήρωσή τους να είναι προγραμματισμένη για μετά τις 17:00 το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να αποχωρήσει ο Μπραντ Πιτ από την περιοχή.
Δείτε εικόνες από τις προετοιμασίες για τα γυρίσματα:
Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή έχει καταλάβει τον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, τα δρομολόγια των τρένων θα εκτελούνται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.
Ωστόσο, οι επιβάτες δεν μπορούν να εκδώσουν εισιτήρια από τα εκδοτήρια του σταθμού, καθώς το κτίριο έχει παραχωρηθεί από την Hellenic Train στην παραγωγή για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα εισιτήρια εκδίδονται εντός των συρμών, όπου έχει τοποθετηθεί επιπλέον προσωπικό για να διευκολύνει τους επιβάτες.
