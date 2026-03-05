Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Στην Χαλκίδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας

Στην Χαλκίδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσμα...

Δείτε εικόνες από τις προετοιμασίες στον σιδηροδρομικό σταθμό

Στη Χαλκίδα βρίσκεται ο χολιγουντιανός ηθοποιός, Μπραντ Πιτ ο οποίος μετά την Ύδρα, βρίσκεται στην πόλη για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Riders».

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στον σιδηροδρομικό σταθμό Χαλκίδας, όπου αυτή την ώρα -όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr- τα συνεργεία της παραγωγής προετοιμάζουν τα σκηνικά για τη συνέχεια των κινηματογραφικών πλάνων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο η άφιξη του Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα έγινε με τη θαλαμηγό «Persefoni»:

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την ολοκλήρωσή τους να είναι προγραμματισμένη για μετά τις 17:00 το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να αποχωρήσει ο Μπραντ Πιτ από την περιοχή.

Δείτε εικόνες από τις προετοιμασίες για τα γυρίσματα:

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή έχει καταλάβει τον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, τα δρομολόγια των τρένων θα εκτελούνται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, οι επιβάτες δεν μπορούν να εκδώσουν εισιτήρια από τα εκδοτήρια του σταθμού, καθώς το κτίριο έχει παραχωρηθεί από την Hellenic Train στην παραγωγή για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα εισιτήρια εκδίδονται εντός των συρμών, όπου έχει τοποθετηθεί επιπλέον προσωπικό για να διευκολύνει τους επιβάτες.

Ειδήσεις Τώρα

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια των Spice Girls με την κυκλοφορία σειράς νομισμάτων

Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν συνεργάζεται με τον Μάθιου Γουάινερ στο βιογραφικό δράμα «Margret and Stevie»

Η Αιγιώτισσα Μαρία Καλλιμάνη στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ύδρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χαλκίδα Μπραντ Πιτ
Spotlight
["\u03a7\u03b1\u03bb\u03ba\u03af\u03b4\u03b1 "," \u039c\u03c0\u03c1\u03b1\u03bd\u03c4 \u03a0\u03b9\u03c4"]
823106
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight