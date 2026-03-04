Σταύρος Σβήγκος για «Porto Leone»: Το τέλος του Χρόνη θα είναι αυτό που του αξίζει

Ο Σταύρος Σβήγκος αποκάλυψε τι θα συμβεί στη συνέχεια της σειράς «Porto Leone» που πρωταγωνιστεί στον ALPHA, αναφέροντας ότι ο ήρωας που υποδύεται, ο Χρόνης, θα έχει το τέλος του που αξίζει.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη (03.03.2026) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της παρουσιάστριας. Μάλιστα, ο Σταύρος Σβήγκος αναφέρθηκε και στον 7χρονο γιο του, Άγγελο, ενώ μίλησε και για το «Porto Leone».

«Για να δικαιολογήσω τον Χρόνη… όταν ξεκίνησε η σχέση δεν υπήρχε θέση στην εταιρεία του Βούλγαρη, ούτε ήξερε ότι θα υπάρξει. Είχε ερωτευτεί τη Λένα… Σαφώς ερωτεύεσαι το πακέτο του ανθρώπου συνήθως… Στην αρχή ήταν ένας απλός ξυλουργός που σε συνεννόηση με τον Βούλγαρη προχώρησε. Ο Βούλγαρης του έβαλε στο μυαλό “θέλω να σου δώσω την κόρη μου”», είπε αρχικά για τον ρόλο του.

«Μετά από όλα όσα συνέβησαν μπορεί να βρήκε κάποιες ευκαιρίες, σίγουρα μπορεί να μη νιώθει επαρκής για αυτήν διότι έχει πολλές απορρίψεις από τη συγκεκριμένη σχέση, μπορεί να βρήκε την ασφάλειά του αλλού ή την ανασφάλειά του να τη θρέψει αλλού… μπορώ να στον δικαιολογήσω πολύ εύκολα». πρόσθεσε ο Σταύρος Σβήγκος.

«Τέτοιοι ρόλοι μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν οι ήρωες παρουσιάζονται όπως ισχύει και στην πραγματική ζωή… Όταν βλέπεις από την κλειδαρότρυπα τον πραγματικό χαρακτήρα, ποιος είναι και τι είναι. Ο Χρόνης είναι ένας άνθρωπος της επιβίωσης, έπιασε μία ευκαιρία, λόγω της κατάστασης, και μπορεί να ζήσει άνετα και ωραία. Και γλυκάθηκε από αυτό», σημείωσε ακόμα.

«Έχει καταλάβει η Αλεξάνδρα τις αδυναμίες του χαρακτήρα του… Θα έχουμε κάποιες επαφές. Πολλές φορές, όταν παίζεις τα ρέστα σου με ισχυρούς ανθρώπους, βρίσκεσαι μπλεγμένος και καταλήγεις στο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Οπότε μπορεί να μην είναι όλα του τα θέλω αυτά, αλλά να είναι αναγκασμένος να κάνει πράγματα όπου για μένα σαν ηθοποιό είναι φοβερό, γιατί έχω υλικό για να παίξω. Έχω φοβερό συναισθηματικό κόσμο, ως Χρόνης και μπορείς να κατανοήσεις πολλά πράγματα γιατί γίνονται. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί γίνονται…», αποκάλυψε ο Σταύρος Σβήγκος για τον ρόλο του.

«Το τέλος του Χρόνη θα είναι αυτό που του αξίζει. Καλό ή κακό; «Αναλόγως πώς θα το δει ο καθένας. Για μένα καλό είναι κι όταν ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται ποια είναι η θέση του μέσα στην κοινωνία την αποδέχεται κι επιλέγει να περάσει όμορφα μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι καλό πάντα να είσαι πλούσιος και να τα έχεις όλα… Μπορεί να είσαι κενός μέσα σου. Όπως μεγαλώνοντας αντιλαμβανόμαστε ότι, κάποια όνειρα που είχαμε μικροί όταν υλοποιούνται, δεν είμαστε γεμάτοι μέσα μας. Είναι φούσκες, οπότε μπορεί να είναι ένα καλό μάθημα για το Χρόνη να αντιληφθεί ποια είναι η πραγματική ζωή και πού βρίσκεται.. Τα χαστούκια μας μαθαίνουν», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Μιλώντας για την πατρότητα, ο Σταύρος Σβήγκος σημείωσε: «Είμαι 40 χρονών, τον γιο μου τον έκανα στα 33, τώρα είναι 7,5. Ήμουν σχετικά μικρός».

«Το παιδί είναι ένα υπέροχο πράγμα που έρχεται, τρομερά τρομακτικό ταυτόχρονα. Όταν γεννήθηκε αποκωδικοποίησα την έκφραση που λένε “όταν κάνεις παιδί, θα καταλάβεις”. Είναι ότι σε μια ηλικία που έχουμε ζήσει όλη την γκάμα των συναισθημάτων, ξαφνικά έρχεται ένα καινούργιο συναίσθημα που δεν το έχεις βιώσει και λες “τι είναι αυτό;”. Και ο μπαμπάς του παιδιού, το ίδιο με τη μητέρα βιώνει κι ας μην το κυοφορεί ο ίδιος, αν τον ενδιαφέρει και αν έχει κατανοήσει τι πάει να κάνει. Πατρότητα και μητρότητα ίσον ένα, αν είσαι ένας άνθρωπος που έχεις καταλάβει τι πας να κάνει, είσαι δοσμένος σε αυτό και μέσα σου τα έχεις βρει με τον εαυτό σου.

Θέλω ο γιος μου να είναι καλός άνθρωπος, να είναι ευτυχισμένος, να κάνει πράγματα που γουστάρει, να είναι ένα βοηθητικό γρανάζι στην κοινωνία που ζούμε, και να μη γίνει ένας άνθρωπος που θα καταπατά καταστάσεις και δικαιώματα άλλων. Όσοι γινόμαστε γονείς, είμαστε κάπως υπεύθυνοι για την κοινωνία του μέλλοντος», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός για τον γιο του.

«Βαριέται πλέον να με παρακολουθεί. Έρχεται και με βλέπει, αλλά είναι φυσιολογικό για εκείνον γιατί είναι η δουλειά του μπαμπά. Δε θεωρώ ότι κάνω κάποια ιδιαίτερη δουλειά, είναι μια δουλειά όπως όλες οι άλλες, οπότε είναι φυσιολογικό γι’ αυτόν…. Βαριέται να έρχεται στα γυρίσματα και τις πρόβες πλέον…», παραδέχτηκε ακόμα για τον μικρούλη ο Σταύρος Σβήγκος.