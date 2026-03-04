Γιώργος Μαζωνάκης: Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο

Δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, το βράδυ της Τρίτης (03-03-2026) στο πλαίσιο του πάρτι που διοργάνωσε για τα γενέθλιά του και την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποκάλυψε πως θα ήθελε να δώσει μια μεγάλη συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα, για να ξεκαθαρίσει τα πάντα αναφορικά με τα γεγονότα των τελευταίων ετών, ενώ ανέφερε με νόημα, πως δεν λείπουν οι άνθρωποι από τη ζωή του.

Στο λαμπερό πάρτι, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειχνε ευδιάθετος και ανανεωμένος. Μετά το πρόσφατο χειρουργείο στη χολή, ο καλλιτέχνης κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία. «Είμαι 54 ετών! Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο», είπε αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης, σε δηλώσεις του που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» στον Alpha.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε στη συνέχεια: «Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια και γι’ αυτό θα μιλήσω σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα και να λύσω τα πάντα εκεί.

Πάντα μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Δεν υπάρχει μεγάλο μάθημα ή μεγαλύτερο μάθημα, δεν υπάρχει επίσης το… “τα έχω ζήσει όλα”. Η πίστη κινεί το θαύμα, η πίστη μου με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε: «Δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου. Η κάθε εποχή έχει τους ανθρώπους της, αλλά τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται. Ο κόσμος πήρε το μέρος μου, στην αλήθεια και στο δίκαιο.

Τα media μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει, γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα».