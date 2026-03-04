Το μήνυμα του Νίκου Αλιάγα για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού: «Αθλητισμός είναι πολιτισμός, παιδεία είναι ελευθερία»

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμες και περηφάνια έζησε το Αγρίνιο στη μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, με το Νίκο Αλιάγα, να στέλνει εξ αποστάσεως, το δικό του μήνυμα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις», παρουσία πλήθους κόσμου και με πανελλαδική μετάδοση από την ΕΡΤ.
Παλιές δόξες της ομάδας, εκπρόσωποι φορέων και απλός κόσμος έδωσαν το «παρών» σε μια επετειακή εκδήλωση όπου η ιστορία του συλλόγου «ξεδιπλώθηκε» μέσα από εικόνες, αφηγήσεις και έντονα συναισθήματα. Το κίτρινο και το μπλε κυριάρχησαν, όπως και η νοσταλγία για μια διαδρομή ενός αιώνα.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το μήνυμα του Νίκου Αλιάγα, ο οποίος συμμετείχε εξ αποστάσεως, στέλνοντας λόγια βαθιάς συγκίνησης και ιστορικής αναφοράς.
«Χαίρομαι που συμμετέχω έστω και εξ αποστάσεως στα γενέθλια της ομάδας που συμπληρώνει ήδη έναν αιώνα ύπαρξης», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο Παναιτωλικός δεν γεννήθηκε απλώς ως ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά ως γυμναστικός και φιλεκπαιδευτικός σύλλογος σε δύσκολα χρόνια για τη χώρα.
Ο Νίκος Αλιάγας για «τις ελεύθερες πολιορκημένες ψυχές»
Ο Αλιάγας στάθηκε ιδιαίτερα στο όραμα των ιδρυτών του συλλόγου, σημειώνοντας ότι «κατάλαβαν πως η πραγματική χειραφέτηση του λαού περνά από τη γνώση και την εκπαίδευση». Όπως είπε, ο Παναιτωλικός έγινε «φάρος» για γενιές νέων της Αιτωλοακαρνανίας, αποδεικνύοντας ότι «ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και η Παιδεία είναι ελευθερία».
Συνδέοντας την επέτειο με μια ακόμη ιστορική στιγμή, αναφέρθηκε στα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, μιλώντας για «τις ελεύθερες πολιορκημένες ψυχές» που θυμίζουν ότι οι μεγαλύτερες αξίες είναι η αξιοπρέπεια και το αδούλωτο πνεύμα.
«100 χρόνια μετά, ο Παναιτωλικός παραμένει καμάρι για τον τόπο μας. Όχι μόνο για τις νίκες στο γήπεδο, αλλά γιατί συνεχίζει να κουβαλά αξίες, ήθος και ενθουσιασμό. Είναι ο τίτορμος της καρδιάς μας», τόνισε χαρακτηριστικά, ευχόμενος «χρόνια πολλά» στον σύλλογο.
