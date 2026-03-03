Βούλα Πατουλίδου για τους επτά μήνες από τον θάνατο του συζύγου της: Θα γίνω καλύτερα

Υπάρχουν στιγμές που είσαι στα πάνω σου και άλλες που είσαι στα κάτω, είπε η Ολυμπιονίκης για την απώλεια του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη
Επτά μήνες έχουν συμπληρωθεί από τον θάνατο του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, με τη Βούλα Πατουλίδου να σχολιάζει πως χρειάζεται ακόμη χρόνο για να διαχειριστεί το πένθος της.
Η Ολυμπιονίκης ήταν καλεσμένη την Τρίτη 3 Μαρτίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» εξηγώντας πως υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται καλύτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της απώλειας, ενώ παρατηρεί και διαστήματα που νιώθει να δυσκολεύεται συναισθηματικά.
Η Βούλα Πατουλίδου ανέφερε ότι έχει στο πλευρό της τη μητέρα της, η οποία της τονίζει ότι θα πρέπει να προχωρήσει: «Θα γίνω καλύτερα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι στα πάνω, υπάρχουν στιγμές που είσαι στα κάτω, υπάρχουν τραγούδια ανάθεμά τους… Αυτό το "Πρώτο Φθινόπωρο»" όταν το ακούω και με λιώνει και δεν θέλω να τα ακούω. Αλλά ναι, έχει δυσκολία. Ίσως με σώζει το ότι ζω και με τη μητέρα μου, την έχω βέβαια μαζί, αλλά ρε παιδάκι μου αυτές οι γενιές. Είναι στρατηγός η μητέρα μου. Γιατί κάποια στιγμή λέει "ξέρεις πρέπει να προχωρήσεις, να κάνεις, να ράνεις"».
Μιλώντας για την 82χρονη μητέρα της, η Βούλα Πατουλίδου ανέφερε τη στάση της προτείνει να κρατήσει: «Είναι 82 χρονών και οδηγεί ακόμα. Μου λέει ότι πρέπει να κρατηθείς και έχεις και έχεις στη ζωή. Και λέω κοίταξε, ένας άλλος τρόπος να συνεχίσεις, έχοντας πολύ καλές μνήμες, αναμνήσεις ενός ανθρώπου που θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι έτσι. Έφυγε και η Ρόξυ. Και το σκυλάκι μας τώρα που το δείξατε. Λέω καμιά φορά αυτοί οι φίλοι μας τα τετράποδα ξέρουν πριν από εσένα τι θα συμβεί. Γιατί έφυγε δύο εβδομάδες πριν, 2,5 χρονών».
