Ναταλία Λιονάκη: Έφυγε από το μοναστήρι της Κένυας και άλλαξε το όνομά της

Μια ακόμη καθοριστική στροφή στη ζωή της φαίνεται πως έκανε η Ναταλία Λιονάκη, η οποία εδώ και χρόνια έχει αφήσει πίσω της τα φώτα της δημοσιότητας και έχει αφιερωθεί στον μοναχισμό και την ιεραποστολή στην Αφρική.

Η πρώην ηθοποιός βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονή Κισούμου στην Κένυα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε την απόφαση να αλλάξει σελίδα και να μετακινηθεί σε διαφορετικό μοναστήρι, κάνοντας παράλληλα και μια βαθιά προσωπική αλλαγή: να αλλάξει το όνομά της.

Από την Κένυα στην Τανζανία

Πλέον η Ναταλία Λιονάκη βρίσκεται στην Τανζανία, συνεχίζοντας το έργο της ακόμη πιο ενεργά στην ιεραποστολή. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στη Νότια Τανζανία, μια περιοχή όπου η παρουσία της Εκκλησίας συνδέεται στενά με τη στήριξη ευάλωτων ανθρώπων.

Η επιλογή της να μετακομίσει εκεί φέρεται να σχετίζεται με την έντονη τάση της για μεγαλύτερη απομόνωση και πιο ουσιαστική πνευματική ζωή. Πρόκειται για μια απόφαση που δείχνει πως η πορεία της στον μοναχισμό δεν ήταν μια παροδική φάση, αλλά ένας δρόμος που ακολουθεί με συνέπεια.

Το νέο της όνομα

Μαζί με τη μετακίνησή της, άλλαξε και το όνομά της. Πλέον είναι γνωστή ως μοναχή Νεκταρία, ένα όνομα που σηματοδοτεί τη νέα της ταυτότητα μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα.

Η αλλαγή ονόματος στον μοναχισμό αποτελεί βαθιά συμβολική πράξη. Σηματοδοτεί την αποκοπή από την προηγούμενη ζωή και την πλήρη αφοσίωση στη νέα πνευματική διαδρομή. Στην περίπτωση της Ναταλίας Λιονάκη, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της επιλογής της.

Η «Σπιναλόγκα» της Τανζανίας

Η περιοχή όπου βρίσκεται η μονή έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως η «Σπιναλόγκα» της Τανζανίας. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο άνθρωποι που ζουν με AIDS, τους οποίους φροντίζουν οι μοναχές με καθημερινή παρουσία και υποστήριξη.

Το έργο που επιτελείται εκεί δεν είναι μόνο πνευματικό, αλλά και βαθιά κοινωνικό. Η φροντίδα, η περίθαλψη και η ανθρώπινη στήριξη αποτελούν βασικό κομμάτι της αποστολής τους.

Η πορεία της Ναταλίας Λιονάκη από την τηλεόραση και το θέατρο μέχρι την ιεραποστολή στην Αφρική έχει απασχολήσει πολλές φορές τη δημόσια συζήτηση. Ωστόσο, κάθε της βήμα δείχνει πως έχει επιλέξει συνειδητά μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, ακολουθώντας έναν δρόμο που για την ίδια φαίνεται απόλυτα ξεκάθαρος.