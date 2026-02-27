Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Πρεμιέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου με τη Μαρία Μπακοδήμου στο OPEN

Με καυστικό χιούμορ, κλείσιμο ματιού και με βιτριολική ατάκα, η μοναδική και πολυτάλαντη Μαρία Μπακοδήμου έρχεται στο OPEN, οικοδέσποινα του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού «Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Η μεγάλη επιστροφή

Το format που έχει γίνει pop-culture φαινόμενο σε 46 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο για δεκαετίες, επιστρέφει στην Ελλάδα σε καινούρια εκδοχή, με νέους κανόνες και διαδικασία αλλά και υπερσύγχρονο, φωτεινό και ανανεωμένο πλατό.

Στο τιμόνι του, η δυναμική, σίγουρη και επιβλητική Μαρία Μπακοδήμου, θα βάλει τη δική της σφραγίδα, κορυφώνοντας την ένταση και την αγωνία.