Το τελευταίο γύρισμα σκηνής του αξέχαστου Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στη σειρά "Dark Winds"

H σειρά του AMC “Dark Winds” που συνεχίζεται για 4η σαιζόν, με τον Zahn McClarnon πρωταγωνιστή, αποτέλεσε την τελευταία εμφάνιση του αξέχαστου ηθοποιού Robert Redford πριν φύγει από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Ρέντφορντ είχε χρέη εκτελεστικού παραγωγού στην επιτυχημένη σειρά.

Έχοντας μπει στην 4η σαιζόν (προβάλλεται τις Κυριακές στις 21.00 στο AMC και AMC+), το “Dark Winds” είναι ένα αστυνομικό δράμα με φόντο τα ‘70s, και επίκεντρο την αστυνομική δύναμη των Navajo Tribal που λύνει μυστήρια και διαλευκάνει εγκλήματα στην περιοχή όπου ζουν αυτόχθονες Ναβάχο. Μάλιστα λόγω της επιτυχίας της σειράς, δόθηκε το πράσινο φως να συνεχιστεί & για 5η σαιζόν γράφει το pagesix.com.

Ο McClarnon συμπρωταγωνιστεί με τους Kiowa Gordon, Jessica Matten και Deanna Allison.

“Κρατώ υπέροχες αναμνήσεις για πάντα”, ανέφερε συγκινημένος ο McClarnon στο Page Six για τη συνεργασία του με τον μύθο Redford.

Ο Redford, όπως προείπαμε ήταν executive producer στη σειρά μαζί & με τον συγγραφέα και σεναριογράφο George R.R. Martin. Στην 3η σαιζόν της σειράς, οι δυο τους, Ρέντφορντ και Μάρτιν έκαναν μία cameo εμφάνιση - έκπληξη παίζοντας σκάκι στο κελί μίας φυλακής κάνοντας αστειάκια με τον McClarnon.

“Όταν γυρίζαμε τη σκηνή δεν μπορούσα να πιστέψω ότι καθόμουν δίπλα σε έναν θρύλο όπως ο Robert Redford” είπε ο McClarnon, προσθέτοντας πως τον είχε είδωλο από παιδί και πως "τσιμπούσε" τον εαυτό του να καταλάβει ότι είναι αλήθεια.

Ο Zahn McClarnon αποκάλυψε πως ο “Bob Redford ήταν σε απόλυτη πνευματική διαύγεια”, ωστόσο διευκρίνισε πως στα γυρίσματα που είχαν γίνει με μυστικότητα ενώ ο Ρέντφορντ στη συγκεκριμένη σκηνή δεν μιλάει καθόλου, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός που έφυγε από κοντά μας στα 89 του χρόνια στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, δυσκολευόταν στο περπάτημα.

Πάντως στη διάρκεια του γυρίσματος, όπως είπε ο McClarnon, “ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ χαμογελούσε και το απολάμβανε ενώ έκανε και πλάκα με τα άλλα μέλη του καστ και το συνεργείο”.

Και κάτι ακόμα, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ παρά την ηλικία του, δεν ήταν απλά ένας εκτελεστικός παραγωγός από απόσταση στη σειρά "Dark Winds", αλλά “επισκεπτόταν συχνά το σετ της σειράς φέρνοντας πάντα έναν αέρα αισιοδοξίας και ένα φως. Όλοι μας τον λατρεύαμε και του το δείχναμε, χαιρόμασταν να είναι κοντά μας”, είπε ο Zahn McClarnon.

Μέσα από τη σειρά θα τιμηθεί η μνήμη του Ρέντφορντ. Θα υπάρξει μία σκηνή στη νέα σαιζόν που θα δείχνει ένα σινεμά στο Λος Άντζελες αρχές του '70 που θα προβάλλει την εμβληματική ταινία του αξέχαστου Μπομπ, "Τζερεμίας Τζόνσον, ο αλύγιστος" του Σίντνει Πόλακ που είχε γυριστεί το '72 στη Γιούτα.

Περισσότερα στην ανάρτηση του pagesix.com.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ