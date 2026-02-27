Ο Δόξας πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο της κόρης του να κλαίει, «μην το κάνεις» του φώναζε ο Λιάγκας

Μία άβολη στιγμή καταγράφηκε στον αέρα του «Πρωινού» με τον Κώστα Δόξα να παίζει αιφνιδιαστικά βίντεο της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της και πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση την είχε βάλει τιμωρία επί επτά ώρες, με τον Γιώργο Λιάγκα να του ζητάει επίμονα να μην συνεχίσει την προβολή.

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή μιλώντας για την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του, τη Μαρία Δεληθανάση. Υπενθυμίζεται, ότι την Τρίτη, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον τραγουδιστή ποινή φυλάκισης τριών ετών, και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Κώστας Δόξας έβγαλε από την τσέπη του το κινητό του και έβαλε να παίζει ένα βίντεο, στο οποίο, όπως ανέφερε, η κόρη του βρισκόταν τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου επτά ώρες και έκλαιγε ουρλιάζοντας. Ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε να μην δείξει το βίντεο, παρακαλώντας τον τραγουδιστή να μην ακουστεί ούτε η φωνή της ανήλικης κόρης του.

Αρχικά, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι». Αμέσως, ο παρουσιαστής αντέδρασε έντονα: «Όχι, όχι, όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις Κώστα, μη… Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μην το κάνεις Κώστα, Κώστα, Κώστα σε παρακαλώ, μην το… κόψτε τον ήχο! Δεν ξέρω, περίμενε μια στιγμή. Κόψτε το, κόψτε το. Τι είναι αυτό; Μην… όχι παιδιά, όχι παιδιά σας παρακαλώ πολύ. Κώστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Κόψτε τον ήχο».

Τότε, ο Κώστας Δόξας δήλωσε: «Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας "δεν μπορώ να αναπνεύσω". Και της λέει "δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις". Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει».