Ο Δόξας πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο της κόρης του να κλαίει, «μην το κάνεις» του φώναζε ο Λιάγκας

Ο τραγουδιστής μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, αιφνιδίασε τον δημοσιογράφο στον αέρα της εκπομπής
Μία άβολη στιγμή καταγράφηκε στον αέρα του «Πρωινού» με τον Κώστα Δόξα να παίζει αιφνιδιαστικά βίντεο της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της και πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση την είχε βάλει τιμωρία επί επτά ώρες, με τον Γιώργο Λιάγκα να του ζητάει επίμονα να μην συνεχίσει την προβολή.
Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή μιλώντας για την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του, τη Μαρία Δεληθανάση. Υπενθυμίζεται, ότι την Τρίτη, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον τραγουδιστή ποινή φυλάκισης τριών ετών, και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Κώστας Δόξας έβγαλε από την τσέπη του το κινητό του και έβαλε να παίζει ένα βίντεο, στο οποίο, όπως ανέφερε, η κόρη του βρισκόταν τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου επτά ώρες και έκλαιγε ουρλιάζοντας. Ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε να μην δείξει το βίντεο, παρακαλώντας τον τραγουδιστή να μην ακουστεί ούτε η φωνή της ανήλικης κόρης του.
Αρχικά, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι». Αμέσως, ο παρουσιαστής αντέδρασε έντονα: «Όχι, όχι, όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις Κώστα, μη… Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μην το κάνεις Κώστα, Κώστα, Κώστα σε παρακαλώ, μην το… κόψτε τον ήχο! Δεν ξέρω, περίμενε μια στιγμή. Κόψτε το, κόψτε το. Τι είναι αυτό; Μην… όχι παιδιά, όχι παιδιά σας παρακαλώ πολύ. Κώστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Κόψτε τον ήχο».
Τότε, ο Κώστας Δόξας δήλωσε: «Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας "δεν μπορώ να αναπνεύσω". Και της λέει "δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις". Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει».
Σε συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αφού είχε ζητήσει από τους συνεργάτες του να απομονώσουν τον ήχο, είπε απευθυνόμενος στον Κώστα Δόξα: «Τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε απέξω. Πρέπει τα παιδιά να τα αφήνουμε απέξω από τις δικές μας διενέξεις. Εγώ, ακούω τι λες, ότι έχεις κακοποιηθεί. Από την άλλη μία γυναίκα δικαιώθηκε σε ένα δικαστήριο με μια βαρύτατη ποινή. Άρα, προς το παρόν δικαστικά έχει δικαιωθεί εκείνη. Και όχι εσύ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες… Δεν ξέρω αν σε πιστεύω ή όχι, λες κάποια πράγματα δικά σου. Από εκεί και πέρα όμως, το να λες για το παιδί, Κώστα μου επέτρεψέ μου να σου πω, είναι λάθος, αυτά τα πράγματα για τα παιδιά μένουνε. Θα μου πεις, και να μείνει μια ρετσινιά ότι ο μπαμπάς έδερνε τη μαμά; Δεν μπορεί όμως… υπάρχει και μια ιατροδικαστική έκθεση βρε Κώστα μου, ότι τη χτύπησες και στα χείλη».
«Να προσέχουμε τους συντρόφους που επιλέγουμε»
Νωρίτερα, προβλήθηκαν στην εκπομπή «Buongiorno» δηλώσεις του τραγουδιστή μετά την ετυμηγορία, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θα πρέπει να υπάρχει προσοχή στην επιλογή συντρόφου.
Όπως είπε: «Αυτό, που έχω να δηλώσω, είναι κάτι πολύ γενικό. Να προσέχουμε τους συντρόφους που επιλέγουμε. Αν ποτέ κάποιος άντρας φάει ξύλο στο οικογενειακό του περιβάλλον, να το δηλώνει. Έχω κάνει ήδη έφεση. Προφανώς και δεν αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτό και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Νομίζω τα είπα όλα». Όσο για την απομάκρυνσή του από το «J2US» μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο τραγουδιστής περιορίστηκε να πει: «Τι να πω; Δεν είναι δική μου ανακοίνωση».
Η απόφαση του δικαστηρίου
Το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης τριών ετών, με εκτέλεση τεσσάρων μηνών, για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την πρώην σύζυγό του. Στην απολογία του ο Κώστας Δόξας αρνήθηκε την πράξη που του αποδίδεται, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν ως συνήγορος υπεράσπισης ο Σπύρος Δημητρίου. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πλευρά της μηνύτριας, εκπροσωπούμενη από τους Νίκο Διαλυνά, Άρτεμις Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εξέφρασε ικανοποίηση για την κρίση του δικαστηρίου.
Η απομάκρυνση από το «J2US»
Την επόμενη ημέρα, το Open εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι ο τραγουδιστής δεν θα συμμετέχει πλέον στο μουσικό σόου, στο οποίο διαγωνιζόταν μαζί με τη Μαίρη Αργυριάδου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Open ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του "Just the 2 of Us" δεν θα συμμετάσχει πλέον ο Κώστας Δόξας».
