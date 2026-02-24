Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, καταδίκαστηκε σε τρία χρόνια

Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του.

Η Μαρία Δεληθανάση είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή το 2021.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών. Κατά την απολογία του, ο Κώστας Δόξας αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ εκπροσωπήθηκε από τον Σπύρο Δημητρίου. Μετά την καταδικαστική απόφαση, η πλευρά της μηνύτριας, με συνήγορους τους Νίκο Διαλυνά, Άρτεμη Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εμφανίστηκε δικαιωμένη.

Ο χωρισμός του πρώην ζευγαριού ήταν επεισοδιακός, αφού η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή είχε καταθέσει σε βάρος του μηνύσεις για ξυλοδαρμό, βιαιότητα, προσβλητική και αδιάφορη συμπεριφορά.