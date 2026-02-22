Akylas: Η μητέρα μου είναι ηρωίδα, έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της

Για τη μητέρα του μίλησε ο Akylas, επισημαίνοντας πως είναι μία ηρωίδα, καθώς έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της και ήθελε να την κάνει περήφανη.

Ο 27χρονος, ο οποίος βγήκε νικητής στο Sing for Greece 2026 και συγκίνησε όταν ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή και έκλαψαν αγκαλιά, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό DownTown της Κύπρου και στον δημοσιογράφο Γιάννη Χατζηγεωργίου, δήλωσε πως της αφιέρωσε το «Ferto» καθώς είναι κομμάτι της ιστορίας και του από μικρός μπόρεσε να καταλάβει τις θυσίες που έκανε η ίδια αλλά και ο πατέρας του για εκείνον.

Ο Akylas είπε για τη μητέρα του: «Της αφιέρωσα το τραγούδι, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι της ιστορίας μου – και η ιστορία μου ξεκινάει από εκείνην. Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να παλεύω, να μην τα παρατάω. Είναι ηρωίδα και έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της. Ήθελα να την κάνω περήφανη. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα πράγματα που μικρός δεν μπορούσα να δω. Κατάλαβα τις θυσίες, τους φόβους, τις αδυναμίες. Οι γονείς μας μεγάλωσαν σε ένα ακόμα πιο συντηρητικό περιβάλλον, με τους δικούς τους φόβους και περιορισμούς. Χρειάζονται τον χρόνο τους, όπως τον χρειαζόμαστε κι εμείς».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για την τρυφερότητα με την οποία μιλάει και αντιμετωπίζει τις καταστάσεις: «Νομίζω ότι η τρυφερότητα και η ευαισθησία μου δεν είναι κάτι που προέρχεται αποκλειστικά από το DNA μου, αλλά ούτε και μόνο από τις εμπειρίες που έχω ζήσει. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο – η φύση μου με κάνει να νιώθω βαθιά και έντονα, και η ζωή μου, με τις χαρές και τις δυσκολίες της, με έχει διδάξει να εκτιμώ τα συναισθήματα και να τα βιώνω πλήρως. Για μένα, είναι σημαντικό να μην κρύβω αυτά που νιώθω. Προτιμώ να εκφράζω τα συναισθήματά μου τη στιγμή που τα βιώνω, αντί να προσπαθώ να δείξω μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητά μου. Νομίζω ότι η ευαισθησία μου δεν είναι αδυναμία, αλλά μια δύναμη, ένας τρόπος να βλέπω τον κόσμο και να τον ζώ πιο έντονα».