Η μητέρα της Κλαυδίας συγκινήθηκε ακούγοντας το νέο της τραγούδι

Η μητέρα της Κλαυδίας ξέσπασε σε κλάματα μόλις άκουσε το νέο τραγούδι της, με την ίδια τη τραγουδίστρια να καταγράφει τη συγκινητική στιγμή σε βίντεο και να το μοιράζεται στα social media.

Η Κλαυδία ανέβασε στο TikTok το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου τη στιγμή που έβαλε για πρώτη φορά στη μητέρα της να ακούσει τους στίχους της από το ακυκλοφόρητο κομμάτι της, με εκείνη να δακρύζει και να σκουπίζει το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο στη συνέχεια, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της έγραψε: «Η μαμά μου αντιδρά στο νέο μου τραγούδι».

Δείτε το βίντεο