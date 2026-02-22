Παιχνίδια εκδίκησης: Η Μάγια έχει σοβαρούς ενδοιασμούς για τη μετακόμισή τους στο εξωτερικό

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» επιστρέφουν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές που θα καθηλώσει το κοινό.

Η Μάγια έχει σοβαρούς ενδοιασμούς για τη μετακόμισή τους στο εξωτερικό και αναρωτιέται αν η Μαδρίτη είναι η καλύτερη λύση για τη ζωή της με τον Άγη και το παιδί. Την ίδια στιγμή, ο Άγης κάνει μια απόπειρα να τα ξαναβρεί με τον Διονύση για χάρη της παλιάς φιλίας τους, αλλά η απάντηση είναι αρνητική.

Επεισόδιο 74ο: Ο Χρήστος προβληματίζεται σχετικά με το αν πρέπει να πει στον Μάρκο την αλήθεια για τον Άγη και την Άννα, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ένταση σε όλη την οικογένεια Γερολυμάτου.

Η Άννα, ακολουθώντας τις συμβουλές του Χρήστου, κόβει κάθε επικοινωνία με τον Άγη, ενώ η Μάγια συγκρούεται ευθέως με τη μητέρα της για πρώτη φορά. Αυτό την κάνει να αλλάξει γνώμη και να οριστικοποιήσει την απόφασή της να φύγουν στο εξωτερικό.

Όμως, μια απροσδόκητη συνάντηση με τον Χρήστο θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.