Έχω παιδιά: Όταν η Χαρά πιάνεται να λέει ψέματα, ο Μιχάλης και η Σάρα ξεκινούν μια επιχείρηση

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Άκρως διασκεδαστικές καταστάσεις περιμένουν και αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της δημοφιλούς κωμικής σειράς «Έχω παιδιά», η οποία προβάλλεται από τη Δευτέρα 23 έως την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 20:50, στο MEGA.
Όταν η Χαρά πιάνεται να λέει ψέματα, ο Μιχάλης και η Σάρα ξεκινούν μια επιχείρηση «αποκάλυψης της αλήθειας», η οποία έχει απρόσμενες συνέπειες. Ο Σταύρος και ο Μιχάλης προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ο Τόνι έχει κλειδαμπαρωθεί στο γραφείο του, βάζοντας με το νου τους τα χειρότερα.
Έχω παιδιά – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 6 – «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων»: Η Σάρα αποφασίζει να τα βάλει με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, έχοντας έναν ιερό σκοπό: να αποκτήσει επιτέλους το σχολείο του Τάσου έναν λειτουργικό ψύκτη. Την ίδια ώρα, ο Τόνι κάνει την έκπληξη και προσλαμβάνει τον κυρ Στέλιο στο Urbanic, δημιουργώντας μια απρόσμενη δυναμική στο γραφείο, ενώ η Ιωάννα επιστρατεύει τις ικανότητες του Σταύρου για να φτιάξει ένα application αφιερωμένο στη χελώνα του Λυκαβηττού.
Έχω παιδιά – Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 7 – «Παιδικά Ψέματα»: Όταν η Χαρά πιάνεται να λέει ψέματα, ο Μιχάλης και η Σάρα ξεκινούν μια επιχείρηση «αποκάλυψης της αλήθειας», η οποία έχει απρόσμενες συνέπειες. Ο Σταύρος και ο Μιχάλης προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ο Τόνι έχει κλειδαμπαρωθεί στο γραφείο του, βάζοντας με το νου τους τα χειρότερα. Παράλληλα, μια παλιά παιδική φίλη της Ιωάννας εμφανίζεται, φέρνοντας μαζί της αναμνήσεις, αλλά και απρόοπτα.
Έχω παιδιά – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 8 – «Υποσχέσεις»: Η Σάρα και ο Μιχάλης παίρνουν τη γενναία απόφαση να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και να γίνουν το απόλυτο πρότυπο ειλικρίνειας για τον Τάσο και τη Χαρά. Μόνο που η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητική πρόκληση από ένα βολικό ψέμα. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα αποφασίζει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, προκαλώντας αναταράξεις στις οικογενειακές ισορροπίες, ενώ ο Σταύρος, μέσα στις γνωστές του ανασφάλειες, προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.
