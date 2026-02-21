Στην Ταϊλάνδη ταξίδεψαν Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου

Οι αναρτήσεις τους

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη. Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες ότι το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια είναι ζευγάρι, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάτι, τονίζοντας συχνά σε συνεντεύξεις τους ότι προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά ταύτα, φαίνεται πως βρίσκονται μαζί στην Ασία, όπως δείχνουν αναρτήσεις τους από τα ίδια μέρη, χωρίς όμως να ποζάρουν μαζί ή να αναφέρουν ο ένας τον άλλο. Η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε αρχικά ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok πάνω σε μία γουρούνα, ενώ λίγο αργότερα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε αντίστοιχο βίντεο οδηγώντας άλλη γουρούνα. Δείτε τις αναρτήσεις

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@riaellinidou/video/7607769250027113750" data-video-id="7607769250027113750" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@riaellinidou" href="https://www.tiktok.com/@riaellinidou?refer=embed">@riaellinidou</a> Α κατς α σκας ..; ? <a title="riaellinidou" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/riaellinidou?refer=embed">#riaellinidou</a> <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a title="lol" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/lol?refer=embed">#lol</a> <a title="τικτοκ_ελλαδα" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1?refer=embed">#τικτοκ_ελλαδα</a> <a target="_blank" title=" original sound - Ria Ellinidou" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7607769264055028502?refer=embed"> original sound - Ria Ellinidou</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@dimitris_alexandrou/video/7607872218013551894" data-video-id="7607872218013551894" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@dimitris_alexandrou" href="https://www.tiktok.com/@dimitris_alexandrou?refer=embed">@dimitris_alexandrou</a> Μια μοναδική Εμπειρία ζήσαμε μέσα στη ζούγκλα διαλέξαμε να κάνουμε γουρούνες και να το ζήσουμε στα κόκκινα!!!!! #<a title="bungee" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/bungee?refer=embed">#bungee</a>#<a title="adrenaline" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/adrenaline?refer=embed">#adrenaline</a>#<a title="thailand" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/thailand?refer=embed">#thailand</a>#<a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a>#<a title="viral" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/viral?refer=embed">#viral</a> <a target="_blank" title=" πρωτότυπος ήχος - κεραυνός αγατε" href="https://www.tiktok.com/music/πρωτότυπος-ήχος-7479383647260527382?refer=embed"> πρωτότυπος ήχος - κεραυνός αγατε</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Σε άλλο βίντεο η τραγουδίστρια αναφέρει πως την ώρα που έκαναν βουτιά, τους έπιασε η βροχή και έμειναν έξω από τη θάλασσα.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@riaellinidou/video/7608132230724078870" data-video-id="7608132230724078870" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@riaellinidou" href="https://www.tiktok.com/@riaellinidou?refer=embed">@riaellinidou</a> Βροχερή καλημέρα με κλίμα τροπικό <a title="riaellinidou" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/riaellinidou?refer=embed">#riaellinidou</a> <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a title="tailand" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/tailand?refer=embed">#tailand</a> <a title="tropical" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/tropical?refer=embed">#tropical</a> <a target="_blank" title=" original sound - Ria Ellinidou" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7608132223392451330?refer=embed"> original sound - Ria Ellinidou</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Σε μία ακόμη ανάρτησή της, δείχνει την καφετέρια όπου βρέθηκαν, το οποίο είναι σαν σπηλιά. Βίντεο από το ίδιο σημείο ανέβασε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@riaellinidou/video/7608889350067146006" data-video-id="7608889350067146006" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@riaellinidou" href="https://www.tiktok.com/@riaellinidou?refer=embed">@riaellinidou</a> Μα πόσο όμορφα Koh Samui / αξίζει να έρθετε σίγουρα <a title="riaellinidou" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/riaellinidou?refer=embed">#riaellinidou</a> <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a title="tailand" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/tailand?refer=embed">#tailand</a> <a title="kohsamuiisland" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/kohsamuiisland?refer=embed">#kohsamuiisland</a> <a target="_blank" title=" original sound - Ria Ellinidou" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7608889347256912662?refer=embed"> original sound - Ria Ellinidou</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@dimitris_alexandrou/video/7608891313941007638" data-video-id="7608891313941007638" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@dimitris_alexandrou" href="https://www.tiktok.com/@dimitris_alexandrou?refer=embed">@dimitris_alexandrou</a> Πρώτη στάση για έναν μοναδικό cafe παρέα με ελέφαντες !! Αξίζει φουλ να έρθεις ! <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> • <a title="foryou" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/foryou?refer=embed">#foryou</a> • <a title="foryoupage" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/foryoupage?refer=embed">#foryoupage</a> • <a title="viral" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/viral?refer=embed">#viral</a> • <a title="trending" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/trending?refer=embed">#trending</a> <a target="_blank" title=" Prosperidade Gravada no Éter - Meditação Sonora" href="https://www.tiktok.com/music/Prosperidade-Gravada-no-Éter-7602243273784690705?refer=embed"> Prosperidade Gravada no Éter - Meditação Sonora</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Σε άλλη ανάρτηση του πρώην μοντέλου παρουσιάζεται ένα μπαρ στο οποίο βρέθηκαν, αλλά και η εμπειρία από το μασάζ που έκανε.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@dimitris_alexandrou/video/7608922870500068630" data-video-id="7608922870500068630" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@dimitris_alexandrou" href="https://www.tiktok.com/@dimitris_alexandrou?refer=embed">@dimitris_alexandrou</a> <p>Τρομερό μέρος για ποτό και φαγητό ! </p> <a target="_blank" title=" What Is There - Chihei Hatakeyama" href="https://www.tiktok.com/music/What-Is-There-6703723331180300289?refer=embed"> What Is There - Chihei Hatakeyama</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>