Στην Ταϊλάνδη ταξίδεψαν Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη.
Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες ότι το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια είναι ζευγάρι, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάτι, τονίζοντας συχνά σε συνεντεύξεις τους ότι προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Παρά ταύτα, φαίνεται πως βρίσκονται μαζί στην Ασία, όπως δείχνουν αναρτήσεις τους από τα ίδια μέρη, χωρίς όμως να ποζάρουν μαζί ή να αναφέρουν ο ένας τον άλλο. Η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε αρχικά ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok πάνω σε μία γουρούνα, ενώ λίγο αργότερα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε αντίστοιχο βίντεο οδηγώντας άλλη γουρούνα.
Σε άλλο βίντεο η τραγουδίστρια αναφέρει πως την ώρα που έκαναν βουτιά, τους έπιασε η βροχή και έμειναν έξω από τη θάλασσα.
Σε μία ακόμη ανάρτησή της, δείχνει την καφετέρια όπου βρέθηκαν, το οποίο είναι σαν σπηλιά. Βίντεο από το ίδιο σημείο ανέβασε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Σε άλλη ανάρτηση του πρώην μοντέλου παρουσιάζεται ένα μπαρ στο οποίο βρέθηκαν, αλλά και η εμπειρία από το μασάζ που έκανε.
