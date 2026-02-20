Μαρίνα Σάττι: "Το Ferto μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas γλύκας"

Το σχόλιο της για την συμμετοχή του Akyla στην Eurovision 2026 έκανε στην κάμερα του “Breakfast@Star” η Μαρίνα Σάττι
Τον σχόλιο της για τον Akyla και την συμμετοχή του στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026 με το τραγούδι “Ferto” έκανε η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό το 2024 και γνωστή τραγουδίστρια Μαρίνα Σάττι, στην κάμερα του “Breakfast@Star” το πρωί της Παρασκευής (20/02).
“Το τραγούδι μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas μου φαίνεται γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε, τον ήξερα όμως από πριν”, είπε αρχικά η τραγουδίστρια.
Ακόμη η ίδια σε σχετική ερώτηση παραδέχτηκε πως “Δεν πιστεύω ότι άνοιξα νέους δρόμους στην Eurovision”.
Ενώ τέλος ανέφερε πως ελπίζει ο Akylas να είναι ο φετινός νικητής.
