#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Μαρίνα Σάττι: "Το Ferto μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas γλύκας"

Μαρίνα Σάττι: "Το Ferto μου φάνηκε ...

Το σχόλιο της για την συμμετοχή του Akyla στην Eurovision 2026 έκανε στην κάμερα του “Breakfast@Star” η Μαρίνα Σάττι

Τον σχόλιο της για τον Akyla και την συμμετοχή του στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026 με το τραγούδι “Ferto” έκανε η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό το 2024 και γνωστή τραγουδίστρια Μαρίνα Σάττι, στην κάμερα του “Breakfast@Star” το πρωί της Παρασκευής (20/02).

 “Το τραγούδι μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas μου φαίνεται γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε, τον ήξερα όμως από πριν”, είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Ακόμη η ίδια σε σχετική ερώτηση παραδέχτηκε πως “Δεν πιστεύω ότι άνοιξα νέους δρόμους στην Eurovision”. 

  Ενώ τέλος ανέφερε πως ελπίζει ο Akylas να είναι ο φετινός νικητής.

#tags Μαρίνα Σάττι Akylas
