Μαρίνα Σάττι: "Το Ferto μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas γλύκας"

Τον σχόλιο της για τον Akyla και την συμμετοχή του στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026 με το τραγούδι “Ferto” έκανε η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό το 2024 και γνωστή τραγουδίστρια Μαρίνα Σάττι, στην κάμερα του “Breakfast@Star” το πρωί της Παρασκευής (20/02).

“Το τραγούδι μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas μου φαίνεται γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε, τον ήξερα όμως από πριν”, είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Ακόμη η ίδια σε σχετική ερώτηση παραδέχτηκε πως “Δεν πιστεύω ότι άνοιξα νέους δρόμους στην Eurovision”.

Ενώ τέλος ανέφερε πως ελπίζει ο Akylas να είναι ο φετινός νικητής.