Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε η σκυλίτσα του στα παρασκήνια του J2US

Δύσκολες ώρες περνάει ο Τρύφωνας Σαμαράς, αφού το σκυλάκι του σκοτώθηκε στα παρασκήνια του J2US, το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, τη στιγμή που γίνονταν πρόβες, εκείνο διέφυγε της προσοχής του κομμωτή, ο οποίος συμμετέχει στο μουσικό σόου, έχοντας ρόλο στα backstage. Το σκυλάκι, ράτσας πομεράνιαν toy, στο οποίο ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε δώσει το όνομα Νικόλ, έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Η χαριτωμένη σκυλίτσα είχε γλιτώσει στο παρελθόν όταν την είχα δαγκώσει ένα μεγαλόσωμο σκυλί, ενώ ως κουτάβι είχε αρρωστήσει και σώθηκε χάρη στη φροντίδα του Τρύφωνα Σαμαρά. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ένας άνδρας είχε αρπάξει τη Νικόλ, αλλά ο Τρύφωνας Σαμαράς τον εντόπισε και πήρε πίσω το πομεράνιαν.