Κέρκυρα: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;»- Το απρόοπτο επεισόδιο on air- BINTEO

Η δημοσιογράφος σχολίασε: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους»
Λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στην Κέρκυρα, όταν ο δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος αρνήθηκε να απευθύνει ευχές ζωντανά, ενώ προχώρησε σε αιχμηρό σχόλιο στη δημοσιογράφο.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Σπιανάδα, όπου η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα βρισκόταν σε απευθείας μετάδοση για το τοπικό κανάλι Start TV και ζήτησε από τον δήμαρχο να κάνει μια σύντομη δήλωση για την Ανάσταση. Ωστόσο, ο κ. Πουλημένος αντέδρασε αρνητικά, απαντώντας: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει», αρνούμενος να μιλήσει μπροστά στην κάμερα.
Η δημοσιογράφος σχολίασε στον αέρα: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους».
