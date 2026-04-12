Πειραιάς: Πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο με αστυνομικούς κινούμενοι σε πατίνι- Συνελήφθη 15χρονος

Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 19:30 το Μεγάλο Σάββατο, στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, όταν δύο νεαρά άτομα που κινούνταν με πατίνι πέταξαν κροτίδα προς λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερατσίνι–Πειραιάς.
Στο λεωφορείο επέβαιναν αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους και περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, εντόπισαν τα δύο άτομα λίγο πιο κάτω και προχώρησαν στη σύλληψη του ενός, ενός 15χρονου που έχει γεννηθεί το 2011. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και άλλες κροτίδες και βεγγαλικά.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες του λεωφορείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Καβάλα: Χωρίς κάθισμα ασφαλείας, στην αγκαλιά της μητέρας του- Έτσι έχασε τη ζωή του το τριών χρονών παιδί
Νέα Σμύρνη: Νεκρή ηλικιωμένη από πυρκαγιά σε διαμέρισμα- Δεν πρόλαβε να σωθεί από τις φλόγες
Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας: Πασχαλινές ευχές από τους «ήρωες της υγείας», που δεν γνωρίζουν από αργίες- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr