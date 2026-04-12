Καταδίωξη στη Βάρη: Οι ιδιοκτήτες είδαν τους διαρρήκτες να πηδούν από το μπαλκόνι

Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς από αστυνομικούς εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4/2026) στη Βάρη Αττικής.

Τρεις άγνωστοι δράστες εισέβαλαν από παράθυρο σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Σίφνου, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ και διέφυγαν με λευκό SUV, ενώ κάτοικοι που επέστρεφαν από την περιφορά του Επιταφίου τους εντόπισαν και τους κυνήγησαν αρχικά.

Ομάδα ΔΙΑΣ εντόπισε το όχημα στη συμβολή οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, όπου οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν μοτοσικλέτες των αστυνομικών, με έναν οδηγό να φοράει full face σκούφο.

Ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές στα λάστιχα για ακινητοποίηση, συλλέχθηκαν τρεις κάλυκες, αλλά οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι έρευνες και αναζητήσεις συνεχίζονται εντατικά από την ΕΛ.ΑΣ.