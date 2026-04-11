Μοναδικό φαινόμενο: Έρχεται ολική έκλειψη ηλίου - Η μεγαλύτερη που έχει γίνει εδώ και 100 χρόνια

Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, που δεν αναμένεται να επαναληφθεί για τα επόμενα 157 χρόνια, πρόκειται να λάβει χώρα στα τέλη του καλοκαιριού, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του αιώνα θα σημειωθεί στις 12 Αυγούστου, συμπίπτοντας με την ώρα της δύσης του ηλίου.

Η ανεπανάλληπτη αυτλη διαδικασία, θα ξεκινήσει στις 7:30 μ.μ. με την πρώτη επαφή του σεληνιακού δίσκου, ενώ η φάση της ολότητας, κατά την οποία ο ουρανός θα σκοτεινιάσει πλήρως, αναμένεται στις 8:27 μ.μ.

Το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί στις 9:30 μ.μ. Παρόλο που η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, η ολική έκλειψη θα είναι ορατή από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ιβηρική Χερσόνησο.

Κατά τη διάρκεια της ολότητας, το σκοτάδι θα είναι τόσο έντονο που θα επιτρέψει την παρατήρηση αστεριών και πλανητών. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν εντυπωσιακά οπτικά εφέ, όπως τα «Baily's Pearls» -πρόκειται για λάμψεις που δημιουργούνται από τις ακτίνες του ήλιου καθώς διέρχονται από τις κοιλάδες της Σελήνης- και το περίφημο «Διαμαντένιο Δαχτυλίδι», όπου για λίγα δευτερόλεπτα παραμένει ορατό μόνο ένα έντονο σημείο φωτός.

Πώς θα παρατηρήσετε το μοναδικό φαινόμενο

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη χρήσης εγκεκριμένων προστατευτικών γυαλιών σε όλα τα στάδια της έκλειψης, με εξαίρεση τη στιγμή της πλήρους ολότητας, προς αποφυγή οφθαλμολογικών βλαβών. Αν και το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν θα επαναληφθεί έως το 2183, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει μερικές εκλείψεις στις 2 Αυγούστου 2027 και στις 26 Ιανουαρίου 2028.