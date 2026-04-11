Κύπρος: Ένας νεκρός από την κατάρρευση πολυκατοικίας - Τρεις τραυματίες

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός μετά την κατάρρευση τμήματος διώροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε στη Γερμασόγεια της Κύπρου
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνθρωπος από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στη Γερμασόγεια της Κύπρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, αγνοείται η τύχη ακόμη ενός ατόμου που πιστεύεται ότι βρίσκεται στα συντρίμμια.
Στο σημείο γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από μέλη της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ της πολιτικής άμυνας και τοπικών αρχών για να στηριχθεί το υπόλοιπο κτίριο, ώστε να μπορέσουν να επέμβουν με ασφάλεια και να απεγκλωβίσουν ακόμη ένα πρόσωπο που πιστεύουν ότι βρίσκεται εκεί.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία πρόσωπα που διακομίσθηκαν σε νοσηλευτήρια της πόλης είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύονται προληπτικά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν 8 με 10 διαμερίσματα και κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.
