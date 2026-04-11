Έφτασε στην Ελλάδα το Άγιο Φως - Με κάθε επισημότητα η υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το κρατικό αεροπλάνο που μεταφέρει το Άγιο Φως.

Μετά την τελετή υποδοχής, στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, το Άγιο Φως, θα μεταφερθεί με ειδικές πτήσεις σε όλη την επικράτεια, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η λειτουργία της Ανάστασης το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, από άκρη σε άκρη. 

Το Άγιο Φως μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, Βαρθολομαίος.

Ο πρώτος σταθμός του θα είναι το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και από εκεί μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς. Έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Αγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.

Φέτος ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η αποστολή χρειάστηκε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών κάτω από πολύ δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Τελικά, όλα πήγαν καλά και το Άγιο Φως έφτασε στην Ελλάδα.

