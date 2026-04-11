Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή μια γυναίκα από τη φωτιά σε διαμέρισμα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη στην οδό Ιωνίας ενώ υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο, με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Τελικά δυστυχώς η πληροφορία αυτή ήταν αληθής, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

Από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη.

Στο σημείο, επί της οδού Ιωνίας, επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ αναζητείται ένας ένοικος.

Οι τεράστιες φλόγες απειλούν να επεκταθούν και στο διπλανό κτίσμα.