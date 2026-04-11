Λίβανος: Ξεπερνούν τους 2.000 οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Τουλάχιστον 2.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Με βάση αυτόν τον νέο απολογισμό, στους νεκρούς περιλαμβάνονται 248 γυναίκες, 165 παιδιά και 85 μέλη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 6.436.

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο έπληξε περισσότερους από 200 στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγα εικοσιτετράωρα πριν ξεκινήσουν στην Ουάσινγκτον οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Βηρυτού.

«Η πολεμική αεροπορία συνεχίζεται τα πλήγματα εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ και στηρίζει τις χερσαίες δυνάμεις που δρουν στον νότιο Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.