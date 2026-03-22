Ποιοι είναι οι πιο ευφυείς στον κόσμο; Η θέση της Ελλάδας

Από ποια χώρα κατάγονται οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο;

Οι διεθνείς συγκρίσεις στον δείκτη νοημοσύνης (IQ) δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Παρ’ ότι το IQ δεν θεωρείται απόλυτο μέτρο της ανθρώπινης ευφυΐας, χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο αξιολόγησης γνωστικών δεξιοτήτων σε επίπεδο πληθυσμού και αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας εδώ και δεκαετίες.

Οι ασιατικές χώρες στην κορυφή

Στις περισσότερες διεθνείς συγκρίσεις, χώρες της ανατολικής Ασίας καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες τιμές IQ. Η Ιαπωνία εμφανίζεται συχνά στην κορυφή των κατατάξεων, με μέσο δείκτη που ξεπερνά το 106. Σε παρόμοια επίπεδα βρίσκονται επίσης η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Κίνα και η Νότια Κορέα.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα αυτών των χωρών χαρακτηρίζονται από υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις, έντονη έμφαση στις θετικές επιστήμες και πολλές ώρες μελέτης τόσο στο σχολείο, όσο και εκτός. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μαθητές αφιερώνουν μεγάλο μέρος της ημέρας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή φροντιστηριακά προγράμματα. Επιπλέον, πολιτισμικές αξίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην πειθαρχία, την προσπάθεια και την ακαδημαϊκή επίδοση.

Οι ουραγοί των επιδόσεων

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες μέσες επιδόσεις εμφανίζονται κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα φτώχειας. Σε ορισμένες μελέτες, το Νεπάλ καταγράφεται ως μία από τις χώρες με τον χαμηλότερο μέσο δείκτη νοημοσύνης. Αντίστοιχα χαμηλές επιδόσεις εμφανίζονται επίσης στη Λιβερία, τη Σιέρα Λεόνε, τη Γουατεμάλα και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Κοινά χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών είναι η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, η χαμηλή διάρκεια της σχολικής φοίτησης, προβλήματα υγείας και υποσιτισμού, καθώς και γενικότερες οικονομικές δυσκολίες. Σε πολλές από αυτές τις χώρες οι πολίτες περνούν λιγότερα από 6 χρόνια στο σχολείο, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων.

Η ευρωπαϊκή εικόνα

Στην Ευρώπη, υψηλότερες επιδόσεις εμφανίζονται κυρίως σε χώρες του βόρειου και ανατολικού τμήματος της ηπείρου. Η Λευκορωσία συγκαταλέγεται συχνά στις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών κατατάξεων, κάτι που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μακρά εκπαιδευτική παράδοση της σοβιετικής περιόδου και τη μεγάλη έμφαση στις θετικές επιστήμες. Ακολουθεί η Φινλανδία, της οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται πρότυπο διεθνώς. Σε αντίθεση με πιο ανταγωνιστικά μοντέλα εκπαίδευσης, η Φινλανδία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα ευκαιριών, τη δημιουργικότητα και την αυτονομία των μαθητών.

Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η Ελλάδα εμφανίζει μέσο δείκτη νοημοσύνης περίπου 90,77, καταλαμβάνοντας την 54η θέση ανάμεσα σε 199 χώρες, την ώρα που ο παγκόσμιος μέσος όρος βρίσκεται γύρω στο 100.

Παρ’ ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης στη χώρα είναι υψηλό, ορισμένοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις, όπως οι οικονομικές δυσκολίες, αλλά και το φαινόμενο της μετανάστευσης νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, φαινόμενο γνωστό ως «brain drain».

Σε σύγκριση με χώρες χαμηλότερου επιπέδου ανάπτυξης, η Ελλάδα επωφελείται από καλύτερη διατροφή, υγειονομική περίθαλψη και γενικότερη σταθερότητα. Ωστόσο, δεν διαθέτει εξαιρετικά ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά συστήματα. Παράλληλα, η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίαςαποτελεί έναν νέο παράγοντα που μπορεί να επηρεάζει τη συνολική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. Οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών επηρεάζουν επίσης την πρόσβαση σε τεχνολογία, εξωσχολικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά ερεθίσματα. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση που οδηγεί γρήγορα στην αγορά εργασίας, παρά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η κριτική σκέψη.

Πώς υπολογίζεται το μέσο IQ μιας χώρας

Η εκτίμηση του μέσου δείκτη νοημοσύνης ενός κράτους δεν βασίζεται σε μία μοναδική μέθοδο. Σε αρκετές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται τυποποιημένα τεστ νοημοσύνης σε μαθητές και επιδόσεις εφήβων σε διεθνείς εκπαιδευτικές αξιολογήσεις. Υπάρχουν, επίσης, έρευνες που βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα ενηλίκων ή μαθητών.

Οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των γνωστικών δεξιοτήτων. Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες. Εκπαιδευτικά συστήματα που καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων συνδέονται συχνά με υψηλότερες επιδόσεις σε γνωστικά τεστ.

Παράλληλα, η υγεία και η κοινωνική ευημερία επηρεάζουν σημαντικά τη γνωστική ανάπτυξη. Σημαντικό ρόλο παίζουν:

η σωστή διατροφή κατά την παιδική ηλικία

η προγεννητική και παιδιατρική φροντίδα

η πρόσβαση σε καθαρό νερό

η οικονομική σταθερότητα

Η νοημοσύνη δεν είναι στατική

Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι ο δείκτης νοημοσύνης ενός πληθυσμού δεν αποτελεί σταθερό ή προκαθορισμένο χαρακτηριστικό. Αντίθετα, επηρεάζεται σημαντικά από τις κοινωνικές συνθήκες, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τις δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα. Υπό αυτή την έννοια, οι διεθνείς συγκρίσεις δεν λειτουργούν τόσο ως «κατάταξη ευφυΐας»,αλλά περισσότερο ως ένδειξη του πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και τη γνώση για τη συνολική ανάπτυξη μιας κοινωνίας.