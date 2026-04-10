Νταντάδες γειτονιάς: Στις 24 Απριλίου στον αέρα το πανελλαδικό πρόγραμμα - Τα μυστικά για τις αιτήσεις

Σε λίγες ημέρες θα βγει στον “αέρα” η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για την εγγραφή επιμελητών στο πανελλαδικό πρόγραμμα “Νταντάδες γειτονιάς“.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ολόκληρη τη χώρα και το οποίο συμβάλλει στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στηρίζει έμπρακτα γονείς με βρέφη και νήπια.

Επίσης επισημαίνεται πως η εφαρμογή για τις εγγραφές θα ενεργοποιηθεί στις 24 Απριλίου και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή και διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι συμμετοχής των ωφελούμενων μητέρων και γονέων, καθώς και των επιμελητών και επιμελητριών για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 56.027.868,94 ευρώ και αρμόδιος φορέας άσκησης πολιτικής είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για το Νταντάδες γειτονιάς τα εξής:

Ο στόχος του προγράμματος

Η δράση στοχεύει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην απασχόληση, μέσω της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και στην ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Καλύπτει μέρος της αμοιβής του επιμελητή ή της επιμελήτριας μέσω voucher, ώστε γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων να εξασφαλίζουν κατ’ οίκον φροντίδα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, της αναζήτησης εργασίας ή των σπουδών τους. Αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών.

Τα ποσά

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, και σε 300 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, για εγγεγραμμένες άνεργες, αλλά και για φοιτήτριες, σπουδάστριες ή καταρτιζόμενες μητέρες. Το πρόγραμμα έχει μια σημαντική καινοτομία: αναγνωρίζει και θεσμοθετεί κάτι που ήδη συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως φροντιστές όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες, με εκπαίδευση και ασφάλιση.

Το Μητρώο

Για τη συμμετοχή στο Μητρώο προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την εκπαίδευση, την κατάσταση υγείας, τη γνώση πρώτων βοηθειών και τον ποινικό έλεγχο, ώστε οι υπηρεσίες φροντίδας προς τα βρέφη και τα νήπια να παρέχονται με όρους ασφάλειας, αξιοπιστίας και πλήρους προστασίας. Για όσους και όσες δεν διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης δωρεάν πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο και θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, εφόσον επιλέγονται από τις οικογένειες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της δράσης.

Οι ωφελούμενες

Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα:

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα μιας μητέρας με 1 παιδί θα πρέπει να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ,

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα μιας μητέρας με 2 παιδί θα πρέπει να είναι έως 27.000 ευρώ,

Και καταργούνται για πρώτη φορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες.