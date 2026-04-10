Μέση Ανατολή - Νέες απειλές Τραμπ: “Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα” - Οι δύο όροι που θέτει το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην New York Post την Παρασκευή (19/04) ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία επαναφορτώνονται με «τα καλύτερα πυρομαχικά», ούτως ώστε να συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αν οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν αποτύχουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε λίγο μετά την επιβίβαση του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Air Force Two με κατεύθυνση προς το Ισλαμαμπάντ, όπου θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το τέλος του πολέμου, μετά την εκεχειρία δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε την Τρίτη.

«Θα το μάθουμε σε περίπου 24 ώρες. Θα ξέρουμε σύντομα», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι επιτυχείς.

«Έχουμε μια επανεκκίνηση. Αλλά φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν φτιαχτεί ποτέ – ακόμα καλύτερα από αυτά που κάναμε προηγουμένως και τους καταστρέψαμε», είπε. «Και αν δεν έχουμε συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε, και θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά» ανέφερε.

Αναμένεται ότι το Ιράν θα εκπροσωπηθεί στην πακιστανική πρωτεύουσα από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επέμεινε στις προπολεμικές διαπραγματεύσεις ότι το Ιράν έχει αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο, και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκερ Γκαλίμπαφ.

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε αν λένε την αλήθεια», είπε ο Τραμπ στην New York Post.

«Μπροστά στα πρόσωπά μας, λένε ότι ξεφορτώνονται όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι όλα έχουν εξαφανιστεί. Και μετά βγαίνουν στον τύπο και λένε,”Όχι, θέλουμε να εμπλουτίσουμε”. Οπότε θα το μάθουμε.» είπε ο Τραμπ.

Τραμπ: “Ο μόνος λόγος που είναι ζωντανοί οι Ιρανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν”

Λίγο αργότερα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, o Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε εκ νέου απειλές προς το Ιράν λέγοντας πως το μόνο του “χαρτί” είναι ο “εκβιασμός του κόσμου μέσω της χρήσης διεθνών θαλάσσιων οδών”.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν κανένα χαρτί, πέρα από έναν βραχυπρόθεσμο εκβιασμό του κόσμου μέσω της χρήσης διεθνών θαλάσσιων οδών. Ο μόνος λόγος που είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν!», έγραψε ο Τραμπ.

Τα βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις αμερικανικές απαιτήσεις ότι το Ιράν θα παραδώσει περίπου 1.000 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι βαθιά θαμμένο και θα συνεχιστεί το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για διεθνή ναυσιπλοΐα. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι το άνοιγμα του Στενού για ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ιράν είναι ένα κρίσιμο στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας εκεχειρίας, αν και λίγα πλοία έχουν περάσει από εκεί από τη στιγμή που οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιράν.

Άλλα σημαντικά θέματα θα είναι το τέλος της υποστήριξης του Ιράν προς τους περιφερειακούς αντιπροσώπους, η κατάσταση του πυραυλικού προγράμματος της χώρας και το αίτημα της Τεχεράνης για άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι δύο όροι που θέτει η Τεχεράνη

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απαίτησε την Παρασκευή να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο, στο Πακιστάν.

“Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων”, έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. “Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις”.