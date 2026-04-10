“Ω γλυκύ μου έαρ”: Κατάνυξη και συγκίνηση στην περιφορά των Επιταφίων στην Πάτρα - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και ευλάβειας, χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τους ιερούς ναούς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, συμμετέχοντας στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου.

Η συμμετοχή του κόσμου υπήρξε εντυπωσιακή σε όλες τις συνοικίες της Πάτρας, με τους ναούς να πλημμυρίζουν από φως και ευλάβεια.

Από τις απογευματινές ώρες, οι εκκλησίες της πόλης γέμισαν με κόσμο κάθε ηλικίας, που προσήλθε για να τιμήσει τη μνήμη της Ταφής του Χριστού. Οι πιστοί, κρατώντας αναμμένα κεριά, στάθηκαν με σεβασμό και σιωπή, δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερα στην Ευαγγελίστρια, η προσέλευση υπήρξε μαζική, με τον ναό να αποτελεί επίκεντρο της θρησκευτικής ζωής της πόλης. Οι ύμνοι της ημέρας και τα Εγκώμια γέμισαν τον χώρο, μεταφέροντας το πένθος αλλά και την προσμονή της Ανάστασης.

Ο στολισμένος Επιτάφιος, τοποθετημένος στο κέντρο του ναού, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους πιστούς, που προσκύνησαν με ευλάβεια. Το χαμηλό φως και οι ψαλμωδίες ενίσχυσαν το αίσθημα της μυσταγωγίας, αποτυπώνοντας τη βαθιά σημασία της ημέρας.

Ακολούθησε η περιφορά στους δρόμους των ενοριών, με πλήθος κόσμου να συνοδεύει την πομπή, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και το πνεύμα της Μεγάλης Παρασκευής. Η Πάτρα βίωσε για ακόμη μία χρονιά τη μέρα αυτή με σεβασμό και συλλογικότητα, τιμώντας το κορυφαίο γεγονός της Ορθόδοξης πίστης.