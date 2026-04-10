Ναύπακτος: Κατανυκτική ατμόσφαιρα στην περιφορά των Επιταφίων - LIVE

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης πραγματοποιείται και φέτος η περιφορά των Επιταφίων στη Ναύπακτο, προσελκύοντας πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Οι ενορίες της πόλης ένωνουν τις πομπές τους σε μια κοινή διαδρομή που καταλήγει στο ιστορικό λιμάνι, μετατρέποντας το σε επίκεντρο της θρησκευτικής έκφρασης.

Η νύχτα φωτίζεται συμβολικά από τις φλόγες που ανάβουν στα τείχη και πάνω στα νερά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που συνδυάζει τη θρησκευτική ευλάβεια με την τοπική παράδοση. Ο φλεγόμενος σταυρός στην είσοδο του λιμανιού αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της βραδιάς, ενισχύοντας τη συγκινησιακή φόρτιση των παρευρισκομένων.

Η ατμόσφαιρα πλαισιώνεται από εκκλησιαστικούς ύμνους, ψαλμωδίες και τη συνοδεία της φιλαρμονικής, δημιουργώντας μια εμπειρία που αγγίζει βαθιά το θρησκευτικό συναίσθημα. Η συνάντηση των Επιταφίων από τους ιστορικούς ναούς της πόλης αποτελεί ένα έθιμο που διατηρείται ζωντανό εδώ και δεκαετίες, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν.

Η παράδοση αυτή δεν είναι απλώς μια τελετή, αλλά μια ζωντανή έκφραση πίστης και πολιτισμού, που συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει όσους τη βιώνουν από κοντά.