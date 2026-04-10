Φωνή για τα ζώα στην Πάτρα - ΒΙΝΤΕΟ

Διαμαρτυρία ενάντια στις σφαγές ενόψει Πάσχα
Φιλόζωοι συγκεντρώθηκαν έξω από σφαγείο της περιοχής της Πάτρας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις μαζικές σφαγές ζώων που εντείνονται ιδιαίτερα τις ημέρες του Πάσχα.
Με συνθήματα υπέρ της ζωής και του σεβασμού προς κάθε ζώο, ζητούν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και επανεξέταση των παραδόσεων που συνδέονται με τη βία απέναντι στα ζώα.
Δείτε την ανάρτηση της Αλεξάνδρας, η οποία είναι ενεργό μέλος της φιλοζωικής κοινότητας στην Πάτρα, Σύμβουλος Δημάρχου Πατρέων σε Θέματα Ζώων και Αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.).
