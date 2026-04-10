Απειλή Τραμπ: Εφοδιάζουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα, χωρίς συμφωνία θα τα χρησιμοποιήσουμε

«Εφοδιάζουμε τα πλοία μας με τα καλύτερα όπλα. Αν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία με το Ιράν, θα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα», διεμήνυσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην New York Post αναφέροντας ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία επαναφορτώνονται με «τα καλύτερα πυρομαχικά», ούτως ώστε να συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αν οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν αποτύχουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε λίγο μετά την επιβίβαση του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Air Force Two με κατεύθυνση προς το Ισλαμαμπάντ, όπου θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το τέλος του πολέμου, μετά την εκεχειρία δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε την Τρίτη.

«Θα το μάθουμε σε περίπου 24 ώρες. Θα ξέρουμε σύντομα», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι επιτυχείς.

«Έχουμε μια επανεκκίνηση. Αλλά φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν φτιαχτεί ποτέ – ακόμα καλύτερα από αυτά που κάναμε προηγουμένως και τους καταστρέψαμε», είπε. «Και αν δεν έχουμε συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε, και θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά» ανέφερε.

«Αντιμετωπίζετε ανθρώπους των οποίων δεν γνωρίζουμε αν λένε την αλήθεια», είπε ο Τραμπ στην The Post.

Τραμπ: Το Ιράν «δεν έχει χαρτιά» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέχεια εξαπέλυσε μια ακόμη επίθεση εναντίον του Ιράν, πριν από τη συνάντηση των δύο χωρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν χαρτιά, εκτός από μια βραχυπρόθεσμη εκβίαση της παγκόσμιας κοινότητας μέσω της χρήσης των διεθνών θαλάσσιων οδών», ανέφερε στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Ο μόνος λόγος που επιβιώνουν σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν!»

Νωρίτερα μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία νέα ανάρτηση στο Truth Social, η οποία προκαλεί αρκετά ερωτήματα. «Η πιο ισχυρή επανεκκίνηση στον κόσμο!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος και δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιους στέλνει το μήνυμα ή τι ακριβώς αφορά αυτή η «επανεκκίνηση».